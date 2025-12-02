Lamine Yamal desvela qué coche conducirá: "Quiero sentir libertad"

La irrupción de Lamine Yamal está siendo descomunal, tanto en los terrenos de juego como en su vida privada. El futbolista del FC Barcelona está en boca de todos, especialmente desde que cumplió 18 años y organizó una fiesta que quedó en el punto de mira tras contratar a personas con enanismo con un fin meramente recreativo, algo que fue denunciado por la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE).

A pesar de haber cumplido la mayoría de edad el pasado 13 de julio, el de Rocafonda todavía no tiene carnet de conducir. En julio se llegó a rumorear que el '10' del Barça habría viajado hasta Cuenca para sacárselo en la "autoescuela de famosos", la misma donde han pasado Lola Índigo, Quevedo y otras celebridades. Sin embargo, el extremo culé sigue sin carnet.

En verano, Lamine Yamal fue el único jugador del FC Barcelona que se quedó sin un coche Cupra, sponsor del club. Así lo explicó en una entrevista concedida a la cadena norteamericana CBS News tras ser cuestionado por este tema.

El '10' culé comentó que no caería en la tentación de gastarse un pastizal por un todoterreno, ya que se conformaría con varios modelos, que son caros, pero no tanto para él. "Tampoco será un Lamborghini, con un Audi, un Mercedes o un Cupra ya me conformo", señaló.

Lamine Yamal reacciona durante el Chelsea - Barcelona de la Champions League / AP

El jugador del Barça desveló que "quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo". Hasta la fecha, el de Rocafonda siempre va acompañado a la Ciudad deportiva Joan Gamper. Por ejemplo, lo llegó a acompañar hasta su expareja, Nicki Nicole.

Por otro lado, confesó que tendrá el coche que quieran sus amigos: "Mi coche será el que todos mis amigos quieran y lo puedan disfrutar". Habrá que esperar a que apruebe el carnet de conducir para ver con qué modelo se queda finalmente.