Lamine Yamal desvela una anécdota inédita de sus vacaciones con Neymar: "Llegué a su casa y..."

Nico Williams y Lamine Yamal participaron en una nueva entrega de 'La estrella que nos une', el programa de la selección española presentado por Dani Martínez. Los dos internacionales repasaron algunos momentos vividos con la camiseta de España, compartieron varias bromas y respondieron a las preguntas del presentador, dejando también alguna anécdota inédita.

Entre los temas que salieron, el también actor quiso saber contra qué selección les haría más ilusión enfrentarse. Los dos futbolistas coincidieron rápidamente en la respuesta: Brasil. "¿Por jugar contra Neymar o qué?", les preguntó. "Molaría", respondió el jugador del Athletic Club, mientras que Lamine sorprendió con una confesión: "Me encanta. Estuve de vacaciones con él".

El extremo del FC Barcelona hacía referencia al verano de 2025, cuando viajó a Brasil y pasó unos días junto al atacante brasileño en su mansión de Mangaratiba. Durante aquella estancia compartieron varios momentos como pasear en un carrito de golf, unas imágenes que ambos publicaron en sus redes sociales y que rápidamente se hicieron virales.

Neymar y Laminje se divierten en Brasil: ¿Cuánto pagarías por estar sentado en ese carrito de golf? / X

Sobre ese viaje, Lamine recordó una divertida anécdota que vivió nada más llegar a casa del brasileño: "Llegué a su casa, le dije que me diera una habitación o algo y me preguntó: '¿Qué habitación?'".

En lugar de enseñarle la casa, Neymar tenía otros planes: "Me sacó fuera, donde tenía una pista de futvóley, y me dijo: 'Tú vas con este y yo con este'. Pensaba que sería algún amigo suyo o algo, pero eran los dos mejores del mundo".

No es ningún secreto la admiración que siente Lamine por el futbolista brasileño. De hecho, el atacante azulgrana ha reconocido en varias ocasiones que Neymar siempre ha sido uno de sus grandes referentes y que conocerlo fue cumplir uno de los sueños que tenía desde niño.

Unos minutos más tarde, Dani Martínez les pidió que imaginaran cómo sería para ellos el cuadro perfecto de un gran torneo. Lamine respondió sin dudar sobre los enfrentamientos de semifinales ideales: "España-Francia y Portugal-Argentina".

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Sin embargo, ese escenario ya no podrá producirse. España y Portugal se enfrentarán este lunes 6 de julio a las 21 horas, por lo que ambas selecciones no podrán cruzarse más adelante en la competición, ya que una de las dos quedará eliminada.