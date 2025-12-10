Lamine Yamal desconecta en Twitch con sus amigos tras la remontada europea

Lamine Yamal asistió el pasado martes a Jules Kounde para culminar la remontada del Barça en el duelo de Champions League disputado en el Spotify Camp Nou. Apenas 24 horas después, el joven atacante cambiaba la tensión europea por un plan mucho más relajado: jugar con sus amigos ante miles de espectadores en un canal de Twitch. Una escena que volvió a evidenciar que, pese a su estatus, el ‘10’ azulgrana sigue siendo un chico normal.

Aunque terminó el encuentro ante el Eintracht de Frankfurt algo molesto por el cambio, Lamine dejó la frustración en el césped y aprovechó su tiempo libre para desconectar de la rutina competitiva. De hecho, Flick ya aclaró tras el partido que no había ningún problema con él y que su gesto fue simplemente una reacción en caliente: “Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero tenía amarilla y necesitábamos piernas frescas, esa es la razón. No, es simplemente Lamine y es como es. Lo entiendo totalmente, porque él cree que puede jugar todos los minutos. Me parece bien, yo no tengo ningún problema; también he sido jugador”, explicó el técnico.

Este miércoles, el césped dio paso a Twitch. La estrella azulgrana se unió a sus amigos Moha y Soha para participar en su directo en la plataforma morada. No llegó solo: también le acompañó Brian Fariñas, centrocampista del Barça Atlètic y uno de sus mejores amigos, que se sumó a la transmisión para pasar un buen rato junto a ellos.

Pese a que Lamine vive inmerso en el mundo del fútbol, demostró que incluso en su tiempo libre lo lleva siempre presente. Los cuatro jugaron a varios minijuegos virales en redes, como el impostor, en el que tres conocen una palabra clave y deben dar pistas para descubrir quién es el que no la sabe. Tras cada ronda, uno queda eliminado y el impostor gana si logra pasar desapercibido.

Además, se adentraron en una conocida página de juegos futboleros, donde probaron a adivinar jugadores a través de los equipos en los que militaron o los máximos goleadores del Mundial de 1998. Un desafío que recordó a Lamine su propia juventud: “¿Pero tú sabes dónde estaba yo en el 98?”, bromeó el futbolista nacido en 2007.

Lamine y sus amigos también dejaron por un momento los juegos para pasar del fútbol a la música, su otra gran pasión. Aprovecharon varios vídeos de YouTube para intentar adivinar canciones de artistas como Emilia, Bad Bunny o Shakira, y el ‘10’ volvió a mostrar su debilidad por el reguetón. Una velada sencilla, entre risas y complicidad, que recordó a todos que la nueva joya del Barça, pese a vivir bajo los focos, sigue siendo un adolescente que disfruta como cualquier otro de su edad con sus amigos.