Lamine Yamal deja a todos boquiabiertos con su nueva bolsa de viaje

El mundo del deporte y el de la moda han ido de la mano durante varios años. Los futbolistas de élite buscan vestir lo mejor de lo mejor y no dudan en invertir grandes sumas en prendas exclusivas, muchas veces diseñadas únicamente para ellos.

Las concentraciones previas a los partidos se han convertido en una auténtica pasarela de moda, especialmente para equipos de alto nivel como el FC Barcelona o el Real Madrid, donde los 'looks' más sorprendentes acaparan todas las miradas.

Uno de los jugadores que siempre sorprende por su estilo es Jules Koundé, reconocido por vestir prendas atrevidas, versátiles y de alta gama, combinando streetwear de lujo con toques vanguardistas y andróginos. Normalmente apuesta por marcas como Louis Vuitton, Amiri o Ferragamo, entre otras.

Sin embargo, el defensa culé ha encontrado una dura competencia, ya que Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, ha dejado a todos boquiabiertos al hacerse con una de las bolsas más exclusivas del mercado.

El joven jugador la lució durante el viaje a Elche, donde fue captado con ella por las cámaras de SPORT, demostrando que el estilo también forma parte de su carisma.

Lamine Yamal, en Elche / Sport

El extremo azulgrana ha decidido comprarse la bolsa de viaje Keepall 50 con bandolera de la marca Louis Vuitton, valorada en 2.550 euros. Uno de los aspectos más llamativos es el color elegido, ya que ha optado por el naranja.

La bolsa de viaje Keepall 50 con bandolera de la marca Louis Vuitton / Sport

En la página web de Louis Vuitton destacan que se trata de "la emblemática bolsa de viaje Keepall 50 de la Maison, elaborada en colorida lona Monogram Heritage. Presenta ribetes de piel de vacuno y piel natural a juego en la bandolera y en la etiqueta identificativa extraíble. El modelo incluye un forro de algodón en color blanco roto y la inscripción «Marque L. Vuitton Déposée», un guiño al legado de la Maison".

Características de la bolsa de viaje Keepall 50 con bandolera

Estas son algunas de las características principales de la bolsa: mide 50 x 29 x 23 centímetros (largo x alto x ancho) y está confeccionada en lona Monogram Heritage revestida en tono marrón caramelo. Presenta ribetes de piel y un forro de tela, además de piezas metálicas en color plateado que refuerzan su acabado elegante.

Noticias relacionadas

Su tamaño es apto para cabina, cuenta con cremallera de doble cierre y candado, así como una etiqueta identificativa extraíble. En el interior incorpora un bolsillo con cremallera para una mejor organización. Dispone de dos asas individuales y, como es habitual en la Maison, este artículo puede fabricarse indistintamente en distintos lugares.