Lamine Yamal defiende el penalti de Vallecas ante Oyarzabal

El partido entre el Rayo Vallecano y el Barça sigue dando de que hablar, sobre todo de la acción donde Busquets Ferrer señaló un penalti en una acción sobre Lamine Yamal. En este sentido, pese a que ya han pasado unos días, Lamine Yamal le intentó explicar la jugada a Mikel Oyarzabal en el entrenamiento de la Selección Española de este 2 de septiembre.

El extremo del Barcelona rememoró la jugada en repetidas ocasiones para hacerle ver al vasco que el colegiado había hecho bien señalando la pena máxima. No obstante, Oyarzabal se reía mientras que le respondía que "¡anda ya! ¡Anda ya!" y, al ver que Lamine insistía, el delantero de la Real Sociedad fue a buscar refuerzos e introdujo a Martín Zubimendi en la conversación.

El nuevo fichaje del Arsenal tampoco se entendió las explicaciones del blaugrana que negó con la cabeza en repetidas ocasiones e hizo gestos de exageración, a la vez que compartió alguna que otra mirada de complicidad con su excompañero de la Real Sociedad.

❓ ¿La explicación del penalti en Vallecas?



Lamine Yamal y Oyarzabal protagonizan una simpática conversación en el entrenamiento de la selección española.



😆 "¡Anda ya! ¡Anda ya!" pic.twitter.com/acHNdhN9eV — ElDesmarque (@eldesmarque) September 2, 2025

La jugada polémica

La acción sucedió en el minuto 40 de la primera mitad, cuando Pep Chavarría golpeó con la rodilla el muslo de Lamine y este terminó en el suelo. El árbitro indicó penalti inmediatamente y, como estaban teniendo problemas con el VAR desde el inicio del encuentro, no pudo verificar la jugada.

Concretamente, existía la comunicación con la sala VOR, pero la imagen no llegaba al monitor del VAR, lo que le impedía al colegiado revisar las imágenes de las acciones en caso de ser necesario. Aunque lo intentaron solucionar a medida que pasaba el tiempo, y en alguna ocasión hasta estuvo funcional, al final los fallos técnicos impidieron que el enfrentamiento pudiera contar con el videoarbitraje.