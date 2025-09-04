FC BARCELONA
Lamine Yamal defiende el penalti de Vallecas ante Oyarzabal
Los dos jugadores han protagonizado una simpática conversación sobre la jugada polémica del partido entre el Rayo Vallecano y el Barça
El partido entre el Rayo Vallecano y el Barça sigue dando de que hablar, sobre todo de la acción donde Busquets Ferrer señaló un penalti en una acción sobre Lamine Yamal. En este sentido, pese a que ya han pasado unos días, Lamine Yamal le intentó explicar la jugada a Mikel Oyarzabal en el entrenamiento de la Selección Española de este 2 de septiembre.
El extremo del Barcelona rememoró la jugada en repetidas ocasiones para hacerle ver al vasco que el colegiado había hecho bien señalando la pena máxima. No obstante, Oyarzabal se reía mientras que le respondía que "¡anda ya! ¡Anda ya!" y, al ver que Lamine insistía, el delantero de la Real Sociedad fue a buscar refuerzos e introdujo a Martín Zubimendi en la conversación.
El nuevo fichaje del Arsenal tampoco se entendió las explicaciones del blaugrana que negó con la cabeza en repetidas ocasiones e hizo gestos de exageración, a la vez que compartió alguna que otra mirada de complicidad con su excompañero de la Real Sociedad.
La jugada polémica
La acción sucedió en el minuto 40 de la primera mitad, cuando Pep Chavarría golpeó con la rodilla el muslo de Lamine y este terminó en el suelo. El árbitro indicó penalti inmediatamente y, como estaban teniendo problemas con el VAR desde el inicio del encuentro, no pudo verificar la jugada.
Concretamente, existía la comunicación con la sala VOR, pero la imagen no llegaba al monitor del VAR, lo que le impedía al colegiado revisar las imágenes de las acciones en caso de ser necesario. Aunque lo intentaron solucionar a medida que pasaba el tiempo, y en alguna ocasión hasta estuvo funcional, al final los fallos técnicos impidieron que el enfrentamiento pudiera contar con el videoarbitraje.
- ¡Balde cae lesionado!
- ¿Por qué el Barça no alcanzó la regla del 1:1?
- Lewandowski, 'no' a 100 millones de euros de Arabia... Por ahora
- Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo
- La incomprensible gestión con Etta Eyong
- El Mallorca suspende a Dani Rodríguez y le retira la capitanía
- Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
- Gistau, un 'intocable' para Belletti