Lamine Yamal: "Si me dan responsabilidad, yo encantado"

Lamine Yamal fue el único goleador del FC Barcelona en Vallecas desde el punto de penalti, el primer gol del '10' culé desde los once metros desde que juega en el primer equipo.

Tras el partido, la estrella de La Masia afirmó que ha asumido el tiro de la pena máxima porque se ha visto "con la confianza para chutar. Me lo han hecho a mí. Quiero ayudar al equipo y si me dan la responsabilidad, yo encantado".

"Este es un campo muy difícil, nos ha faltado intensidad porque no hemos puesto la misma que en otros partidos, pero hay que aprender de esto. Tras el parón hay que volver a tener la intensidad del año pasado y ganar lo máximo posible", añadía Lamine. "No es la culpa del empate, ellos han metido el gol a balón parado. Tenemos que seguir con nuestro juego, nuestra idea hasta el final e intentar ganar. En su gol han hecho el cambio y ha rematado solo".