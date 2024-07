Lamine Yamal da pistas sobre su nuevo dorsal con el Barça

El FC Barcelona anunció ayer que Lamine Yamal y Pau Cubarsí tendrán ficha del primer equipo para la próxima temporada. Motivo por el cual, los dos jóvenes futbolistas deberán cambiar sus dorsales y adecuarles a su nuevo estatus. El delantero lució el '27' y el defensa hizo lo propio con el '33', pero ambos deberán llevar un nuevo número inferior al 25.

Lamine, por ejemplo, con la selección española en la presente Eurocopa está siendo el propietario del dorsal número '19'. Un número que, por el momento, no podría llevar la próxima temporada en el FC Barcelona, ya que, como él mismo ha recordado en una entrevista concedida a 'Jijantes', pertenece a Vitor Roque.

"Me da igual el dorsal que sea, mientras juegue... Cogeré el que no tenga nadie", argumentaba. Sin embargo, el MVP de la semifinal entre España y Francia apuntó que el '17' está libre, dado que Marcos Alonso no continuará en el equipo la próxima temporada. Un dorsal históricamente vinculado con delanteros: Aubameyang, Luuk de Jong, Trincao. Griezmann, Alcácer, Munir, Pedro o Giovani dos Santos han sido algunos de sus últimos portadores.

El '10', por ejemplo, también sigue sin dueño desde que Ansu Fati salió cedido el verano pasado al Brighton. Ahora ha regresado a Can Barça, pero su futuro sigue en el aire. Lamine, sin embargo, aboga por su continuidad: "Le conozco desde La Masia, le considero un amigo y ojalá se pueda quedar con nosotros", ha explicado en la citada entrevista.

Otro de los temas sobre los que ha hablado ha sido de su preparación física y el cambio que ha dado en los últimos meses. "Andrés, el preparador físico del Barça, me ha metido caña desde el principio. Ha estado conmigo en el día a día y, sin él, ahora no podría jugar ni 30 minutos", ha asegurado.

Por último, también se ha referido al posible fichaje de Nico Williams por el Barça esta temporada, aunque ha reconocido que "ni pincho ni corto", pero que "ojalá pueda jugar con él". El, de momento, futbolista del Athletic Club celebra este viernes su 22º aniversario, un día antes de que Lamine sople el sábado 17 velas. El domingo, la final de la Eurocopa 2024 entre la selección española e Inglaterra.