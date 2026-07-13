Lamine Yamal cumple 19 años con dos sueños por cumplir

La Eurocopa de 2024 marcó un antes y un después para Lamine Yamal. El genio de Rocafonda llegaba a la cita tras su primer gran año con la camiseta del Barça y ya había dejado de ser una promesa para convertirse en realidad, pero en la competición que tuvo lugar en Alemania se erigió como estrella. Y, además, puso punto final a la famosa frase "y solo tiene 16 años" que solía culminar, en medios de comunicación y redes sociales, los análisis de sus exhibiciones con la camiseta blaugrana y la de la Roja.

Lamine ha pasado de cumplir 17 años el día de la previa de la final de esa Eurocopa a, en solo dos años, celebrar sus 19 'primaveras' como auténtica estrella del Barça y de la Selección y a las puertas de las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por el camino, el extremo catalán ha batido un número incontable de récords de precocidad en todas las competiciones, ha heredado el '10' en el club culé y ha alcanzado los 200 millones de valor de mercado según el portal especializado 'Transfermarkt', entre un largo etcétera.

El futbolista formado en la Masia festeja su decimonoveno aniversario con 160 partidos con el primer equipo del FC Barcelona y 31 encuentros con la selección española. Y un palmarés de tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, además de la mencionada Eurocopa. Casi nada. Su vitrina particular está cada vez más llena, aunque aún le faltan las dos competiciones más prestigiosas del mundo del fútbol. Sus dos sueños, casi 'obsesiones': la Champions League y el Mundial.

Máxima ambición

No pudo ser en las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, en las que el Barça cayó frente a Inter de Milán y Atlético de Madrid en semifinales y cuartos de final, respectivamente; pero Lamine no ha podido dejar más claro, con declaraciones pero sobre todo actuaciones sobre el césped, que no parará hasta cumplir su objetivo de levantar la 'orejona'. Será el gran reto del proyecto 3.0 de Hansi Flick en el Spotify Camp Nou. Porque el técnico alemán, como su estrella, también la desea con todas sus fuerzas.

Antes, sin embargo, la estrella de la Roja tiene ceja y ceja la Copa del Mundo. La segunda estrella. Lo lleva avisando desde hace muchos años y la expedición de la Selección en tierras americanas, desde Luis de la Fuente hasta varios futbolistas, han destacado su ambición para proclamarse campeón mundial. "Lo tenemos que frenar", dijo el seleccionador en los primeros compases de la competición, cuando Lamine trabajaba intensamente para dejar atrás la lesión que sufrió a finales de abril.

Cuando este lunes 13 de julio de 2026 sople las velas y, con los ojos cerrados, piense en un deseo, Lamine Yamal no se quedará solo con la Champions o el Mundial. Las escogerá a ambas como ha hecho siempre que se le ha preguntado por ello. La tradición dicta que solo puede haber una petición y debe mantenerse en secreto para que se cumpla. No descubriremos ahora que al extremo le encanta saltarse las normas preestablecidas y hacerlo todo a su manera. Con personalidad, carácter y confianza ciega en él mismo.