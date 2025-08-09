Lamine Yamal y Cubarsí: herencia y futuro del Barça

Con la llegada del Trofeu Joan Gamper, es el turno de que la nueva plantilla del FC Barcelona sea presentada ante la nueva afición. Una nueva temporada con fichajes (Joan Garcia, Rashford y Bardghji), salidas (Iñigo Martínez, Pablo Torre, Ansu Fati y Pau Víctor), dudas (el 'caso Ter Stegen'), pero con la ilusión renovada del curso pasado.

Con el baile de incorporaciones y de ventas también se han producido algunos cambios en lo que respecta a los dorsales de la plantilla. Dos de los más importantes son los que protagonizan Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

El '10' para los mejores

El delantero de Rocafonda, con la cesión de Ansu Fati al Mónaco, cambiará el '19' que le acompañó durante el curso pasado por el mítico e histórico '10'. Un dorsal repleto de historia y que siempre ha estado asociado al mejor de cada equipo: Maradona, Romário, Rivaldo, Ronaldinho o Leo Messi han sido algunos de los futbolistas que lo han portado con la elástica blaugrana.

Sin duda, el legado del argentino es alargado y pesado, pero la presión no es una palabra que aparezca en el diccionario de Lamine Yamal, tampoco el miedo, que como bien dijo antes de un partido de Champions, lo dejó en el Parc de Mataró. En un movimiento estratégico de márketing del Barça, asociar el '10' a Lamine Yamal, a pesar de haber cumplido hace menos de un mes la mayoría de edad, se entiende como una máquina de hacer dinero.

El capitán sin brazalete

Por otra parte, la salida de Iñigo Martínez al Al-Nassr de Arabia Saudí deja libre el, también, mítico dorsal '5' que será adueñado por Pau Cubarsí, quien había lucido el '2' durante la campaña pasada. Además de recoger el legado del central de Ondarroa, sin duda, también toma el testigo de futbolistas históricos del Barça como Carles Puyol o Sergio Busquets.

El de La Pobla de Segur lo portó durante más de una década, acompañado de un brazalete de capitán que pocos futbolistas han honrado mejor que él. Con la retirada de Puyol, el central dejó el dorsal en muy buenas manos y lo adquirió Busquets. Ahora, igual que Lamine con la mayoría de edad recién cumplida, este número vuelve a quedar en manos de La Masia y podría haber encontrado dueño para una década más de trayectoria.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos nacidos en el 2007 -igual que Marc Bernal, quien regresará este año tras una dura lesión de rodilla-, son la herencia y el futuro del FC Barcelona. Dejando de lado sus edades, el rendimiento y el liderazgo que han ofrecido en la élite les ha permitido ganarse el respeto de un vestuario que vuelve a aspirar a todo en esta nueva temporada.