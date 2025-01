Lamine Yamal es la copa y el rey

El frío es el amigo fiel que te hace estar alerta. "Winter is coming", decían en 'Juego de tronos', así que la mejor receta para estar caliente uno y para que tu enemigo también lo esté es meterle cinco. Pasó en Arabia Saudita, un país cálido. Todo cuadra. De vuelta a casa, que aunque la casa sea de alquiler hay que hacérsela suya, tocaba hacer lo mismo. El Barça es hoy una máquina de hacer goles.

Montjuïc, tres veces consecutivas viendo perder a su equipo, ese cuya ciudad responde al nombre del club que la representa, frase legendaria de Núñez, hoy más de moda que nunca gracias a Joan Laporta y a su "yo soy el Barça", recibió al Betis en la Copa del Rey. Basta de subordinadas. Basta de subordinarse. "El Barça em pertany a mi". Y punto.

O ganamos todos o los títulos al río. Así piensa y ejerce Hansi Flick. Ganar la Supercopa está bien, pero esto acaba de empezar. De ahí tantos cambios: Olmo de nueve o de falso nueve (nada nuevo, en el fútbol base ejerció de referencia años), Gerard Martín y De Jong. O ganamos todos o los títulos al río. Mentalidad de tiburón, que sigue en el banquillo, pero que, nada más salir, hizo el suyo, el cuarto.

La montaña fría lo primero que celebró fue un despeje de cabeza y de pie, dos en uno, de Araujo, cuyo futuro seguirá ligado al Barça. Si no fuera así, él se lo pierde porque esto va camino de algo grande como el propio uruguayo pudo comprobar en 45 minutos ante el Betis. A los tres minutos ya se supo cómo iba a acabar el partido: Olmo para Gavi y Gavi gol. Vayan pasando que tenemos prisa. Y frío.

Ronald Araújo levanta la Supercopa, antes del partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis en el Estadio Olímpico Lluis Companys / EFE/Alejandro García

En la grada, el socio y la Grada, esta en mayúsculas, se resisten a ser ninguneados y los gritos de "Barça sí; Laporta no" aparecieron durante toda la primera mitad. Incluso cuando el Barça, ya al descanso, goleaba. Quien quiera verlo, que lo vea; quien no quiera verlo, que lo sufra. El Barça es aquello que pasa durante cuartenta y cinco minutos en los que el Betis solo puede aplaudir. No fue demérito suyo, sino otra 'working class', que solo así se ganan los títulos', combinada con el talento natural de quienes nacieron para ello.

Koundé, 'superstar'

Llegó una ocasión doble con Olmo y Raphinha que acabó en el palo, un pase de Lamine, perdón, otra delicia de Lamine, que hizo lo que quiso porque el balón es suyo y se la puso a Raphinha y la sacaron bajo palos no sé exactamente quién porque qué más da quién lo haga hecho si el arte es arte y no necesita comas. Lo de Lamine empieza a ser algo difícil de escribir y, por esa misma razón, es mejor que vean los resúmenes, pero, si siguien leyendo, prometo que no estaré a su altura aunque lo intentaré sin éxito.

Lamine se la pone a Koundé y Koundé, cruzado, marca el segundo. "Boti, boti, boti, madridista qui no voti", cantaba entonces Montjuïc. Lamine, sí, otra vez Lamine, se la puso a Gerard Martín, que tuvo el tercero. Fuera por poco. Flick atendía desde la banda y pareció que, por un momento, se echaba las manos a la cabeza. Seguramente no fue así, pero habría molado. Lamine seguía a lo suyo con un centro de esos de exterior que Bartra desvió. Iñaki Peña evitó el gol del Betis con una mano que tampoco será suficiente para quien tiene la mirada sucia le vea portero suficiente para el primer equipo. ¿Qué debe hacer más?

La segunda mitad fue más de lo mismo. Un Lamine desatado que marcó un gol que fue anulado porque hacía media hora, incluso antes del descanso, hubo un fuera de juego. El Barça se mosqueó y acabó y dijo que, a la siguiente, marcaría. Lo hizo Raphinha. Y luego Ferran Torres. Y luego Lamine Yamal con suspense. Y luego... ¿Y luego qué? Luego solo queda aplaudir. Y aplaudir. Y aplaudir... Y seguir aplaudiendo hasta que la belleza del fútbol acabe sustantivada como lo hizo un día con Messi y hoy empieza a estarlo con Lamine Yamal. En el fondo, esto solo pasa en el Barça porque, realmente, el Barça es el fútbol.