Lamine Yamal 'contesta' a Nicki Nicole con su nueva colaboración

La relación de Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, y Nicki Nicole, cantante argentina, dio mucho de qué hablar, aunque solo duraron tres meses juntos. Actualmente, ambos llevan vidas separadas, pero aún siguen recordándose mutuamente. Para San Valentín, la artista fue la protagonista de la nueva campaña de Desigual, titulada 'Boys Lie' ('Los chicos mienten', en español). Un guiño total para el '10' culé.

A pesar de que se dio a conocer que el jugador de Rocafonda estaría manteniendo una relación con Lili Rowland, el futbolista del Barcelona ha respondido a la cantante argentina a través de su nueva colaboración con Adidas, lanzando las botas F50 'Heartbreaker' ('Rompecorazones').

Esta nueva colección está inspirada en el espíritu de Sant Jordi, una celebración catalana de la cultura y el amor, donde se intercambian rosas y libros. Desde Adidas apuntan que "las F50 'Heartbreaker' combinan cultura local con innovación de alto rendimiento".

Se trata de un homenaje a Barcelona, pues "presentan un intrincado diseño de rosa roja que florece sobre una impecable parte superior blanca".

Adidas ha optado por colocar un logotipo exclusivo de 'Football’s Heartbreaker' en el talón, un guiño divertido al electrizante estilo de juego de Yamal: "Rompiendo corazones de defensas y dejando una rosa en su camino en cada momento decisivo sobre el césped".

Sin embargo, la campaña ha generado algunas especulaciones, ya que podría verse como una respuesta a la colaboración de Nicole con Desigual, aunque también podría ser una simple coincidencia.

¿Cómo son las F50 'Heartbreaker'?

Están diseñadas como un modelo F50 Elite sin cordones, debido a que así ofrecen un ajuste sin distracciones y de "segunda piel", que permite a los futbolistas centrarse plenamente en lo que pasa en el terreno de juegos.

En su núcleo, la parte superior Fibertouch ofrece soporte y suavidad donde se necesita, mientras que la tecnología Sprintweb mejora el contacto con el balón, especialmente al driblar a alta velocidad, brindando mayor precisión en los momentos clave.