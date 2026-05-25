Lamine Yamal comparte la primera imagen en redes con Inés García

Lamine Yamal vuelve a creer en el amor. El futbolista del FC Barcelona sufrió una dolorosa ruptura con Nicki Nicole, una de las artistas más destacadas de la industria musical, a principios de noviembre, donde ambos aseguraron que no se produjo por ninguna infidelidad. "Simplemente nos hemos separado y ya", aseguró el de Rocafonda al periodista Javi Hoyos.

Desde hace unas semanas, se empezó a rumorear que el jugador azulgrana estaría manteniendo una relación con la influencer Inés García, que cuenta con más de 190 mil seguidores en Instagram. Había pruebas más que suficientes de que se estaban conociendo, pero todo quedó en el aire, ya que ninguno de los dos lo confirmó.

La semana pasada, Lamine Yamal, que se encuentra recuperándose de su lesión, viajó hasta Grecia para desconectar, aunque no lo hizo solo. El futbolista fue pillado por la calle cogido de la mano con la creadora de contenido, una imagen que no pasó desapercibida.

¡Sorpresa en Grecia! Lamine Yamal pasea junto a Inés García cogidos de la mano / Archivo

Un día después, el futbolista decidió invitar a su pareja a la fiesta de final de temporada del Barça para celebrar que ha sido una temporada excelente, cosechando Supercopa de España y La Liga, aunque no tuvo suerte en Copa del Rey ni en Champions League, donde fue eliminado en ambas competiciones por el Atlético de Madrid.

Fue una de las sorpresas de la fiesta, pues no se esperaba que acudiese con ella al Casanova Beach Club de Castelldefels, el lugar elegido para celebrar ambos títulos.

Lamine Yamal y la influencer Inés García en la cena del FC Barcelona / Dani Barbeito

En medio de su primera aparición pública con el futbolista, la influencer tuvo que salir al paso para desmentir una 'fake news' que circulaba en redes, debido a que se estaba comentando que había dejado a un chico unos días antes de empezar su romance con Lamine Yamal.

El viernes por la noche, el jugador del Barça acudió al concierto de Bad Bunny y fue con ella, donde se lo pasaron en grande cantando las canciones más míticas del artista puertorriqueño.

La confirmación oficial / Instagram

La última prueba de amor entre ambos fue compartida por el futbolista español tras publicar una 'storie' de Instagram con ella, en la que se ve que están muy felices.

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Además, añadió el tema 'WELTiTA' de Bad Bunny. Al instante, Inés republicó la 'storie' y añadió un emoticono de un corazón marrón.