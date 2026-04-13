Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético - Barça de Champions: "A ver si el Cholo me hace un favor..."

Lamine Yamal lanzó un mensaje claro y meridiano antes del Atlético-Barça de Champions: "Remontar no sería un milagro", aseguró, confiando y motivado para dar la vuelta al 0-2 de la ida en el Camp Nou. El extremo se mostró convencido de que la eliminatoria sigue abierta. Firme en su discurso, la promesa que lanzó fue la siguiente: “Prometemos que, si quedamos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Lo dejaremos todo por este escudo. Serán noventa minutos o más. No está acabado, estoy seguro. Es muy posible la remontada y por eso estamos aquí”, añadió.

Más allá de su figura, cada vez más determinante en el Barça, Lamine quiso repartir el foco y subrayar la fortaleza colectiva del equipo. “Tenemos veteranos, jugadores de clase mundial, que lo están demostrando cada año. No creo que pase más por mí, pero si pasa tampoco me importa. Creo que tenemos un equipo lleno de jugadores que pueden remontar el partido por ellos mismos y por eso estoy confiando en mi equipo”, explicó. Aun así, no rehuyó su peso competitivo ni la responsabilidad que arrastra desde muy joven. “He tenido la suerte de que desde pequeño he cogido más responsabilidad de la que debía. Estoy un poco acostumbrado. No pienso en si otros lo han pasado, no es un problema para mí, sino una virtud. Lo disfruto todo con mis compañeros. La confianza que me dan es oro para mí, eso lo es todo”, afirmó.

Lamine Yamal: "Lebron James es uno de los referentes que me puede ayudar en el partido de mañana" / SPORT

El canterano también transmitió que llega en un gran momento, con plena confianza en sus posibilidades y con ganas de que llegue la hora del partido. “Siempre he dicho que al principio de temporada se cuestionó mucho mi nivel, la pubalgia, y quería que llegase este momento, cuando salen los jugadores de verdad. Tengo muchas ganas de que llegue mañana”, señaló. Y fue todavía más allá al referirse a lo que puede aportar sobre el césped: “Sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido, sí que estoy motivado. Creo que puedo marcar la diferencia. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador”, retó al técnico colchonero en una de las respuestas en las que se permitió algo de relajación.

Inspirado en los referentes LeBron James y Neymar

En su comparecencia también dejó ver cuáles son las figuras que le inspiran de cara a una noche grande. Mencionó a LeBron James como una referencia mental para afrontar un partido de este calibre desde que logró dar la vuelta a un parcial de 3-1 en las finales de la NBA. De hecho, colgó una imagen suya en su cuenta de Instagram: “Es uno de los referentes que me puede inspirar para el partido de mañana. Por eso lo he puesto. Pensaré en cómo lo hizo él y ojalá me salga igual”, dijo. También tuvo palabras para Neymar, uno de los futbolistas que más le marcaron en su infancia y cuyo recuerdo conectó inevitablemente con otras grandes noches de remontada. “Le he visto muchas veces, lo vi en directo también. Es un jugador que ha marcado toda mi infancia, es mi ídolo y estaré agradecido por lo que ha dado al fútbol. Nos inspira a todos. Pasaban tres días del partido y lo volvías a ver para ver sus jugadas”, explicó.

Lamine también puso en valor el peso de La Masia en una cita de esta magnitud y el componente emocional que supone defender al Barça en un escenario así. “La Masia es muy importante por partidos como el de mañana. Somos todos de la casa, lo amamos, lo daremos todo hasta el final. Jugaremos, lucharemos y si tenemos alguna oportunidad iremos hasta el final”, aseguró. Además, recordó lo que significa la Champions para cualquier jugador formado en el club. “Con el Mundial son las dos competiciones más importantes dentro del fútbol, con eso se dice todo. Siempre soñé con marcar goles con el Barça en la Champions, por eso me hace feliz”, añadió.

Lamine Yamal, en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Por último, el Lamine Yamal restó importancia a anteriores episodios de tensión vividos en el Metropolitano y dejó claro que toda la energía está puesta únicamente en el duelo de este miércoles. “En los partidos hay mucha tensión, son cosas del juego. Es pasado, pensamos en mañana. Y cuando no me salen las cosas intento ayudar al equipo, dar lo máximo para ayudar al equipo. Es lo único que me importa”, zanjó. Su mensaje, en cualquier caso, fue rotundo y resume perfectamente el estado de ánimo del vestuario. El Barça cree en la remontada.