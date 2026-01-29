Lamine Yamal: "En Champions me siento más libre y feliz"

El Barça cerró la fase liga de la Champions con una victoria convincente ante el Copenhague (4-1) en el Camp Nou que le permite terminar quinto clasificado y asegurarse el pase directo a los octavos de final, evitando el play-off. Un objetivo que el vestuario tenía marcado en rojo y que quedó reflejado en las declaraciones posteriores de los protagonistas.

Lamine Yamal fue claro al valorar la noche europea. "Lo más importante era entrar entre los ocho primeros y estoy muy contento por la victoria", aseguró el extremo, que volvió a ser determinante tras el descanso. El joven azulgrana destacó la reacción del equipo tras encajar el gol danés: "Cuando te meten un gol en Champions es muy difícil remontar, todos los equipos son buenos, pero hemos demostrado que en las segundas partes nos hacemos muy fuertes".

El ‘10’ también se refirió a su rol en la competición europea y a la exigencia defensiva que afronta: "En Champions soy más libre y feliz, uno contra uno no estoy nunca pero sí uno contra dos. Es lo de cada día, me estoy acostumbrando". Y celebró el premio del descanso que supone evitar dos partidos más: "Te da la vida descansar, tener dos partidos menos te da más tranquilidad. Muy feliz".

Marc Bernal, que entró tras el descanso para ocupar el pivote en lugar de Eric, puso el foco en el trabajo colectivo y en su vínculo con el club: "Mi intención siempre ha sido quedarme aquí, es mi vida, mi escudo y esto será siempre así". El canterano explicó que el equipo no estuvo pendiente de otros resultados: "No miramos nada de los otros partidos, sabíamos que si hacíamos nuestro trabajo, iría bien".

También Robert Lewandowski valoró positivamente el billete directo a octavos: "Jugamos cada tres días, solo dos días de descanso que no es mucho y ahora podremos descansar y entrenar, para nosotros lo que hemos hecho hoy es perfecto". El polaco, eso sí, dejó una reflexión autocrítica sobre el juego ofensivo: "Siento que necesito tener más oportunidades de marcar dentro del área".

El inglés cerró la goleada con un gol de falta: "Claro que podemos ganar esta Champions. Somos el Barça y si somos capaces de gacer grandes actuaciones en el torneo podemos lograrlo", aseguró en la zona mixta del Camp Nou.