Lamine Yamal celebra sus 19 años por todo lo alto: masía de lujo, cantantes y cero polémicas

Lamine Yamal cumplió 19 años el pasado 13 de julio, pero su participación en el Mundial retrasó cualquier celebración. Finalmente, el futbolista ha organizado un fiestón a la altura de su meteórica carrera.

Según informa Javi Hoyos, un día antes de la gran fiesta, el lunes, el jugador celebró su cumpleaños de forma íntima junto a Inés García, su familia y sus amigos más cercanos en el restaurante La Cúpula del Garraf, donde compartieron una cena privada antes del evento principal.

Una masía espectacular para blindar la fiesta

La celebración oficial tuvo lugar en la Finca Mas de Sant Lleí, una masía situada a solo 15 minutos de Barcelona.

El enclave, con 40 hectáreas de extensión y 30.000 metros cuadrados de jardines y lagos, permitió al jugador garantizar una fiesta completamente blindada. Desde la propia finca la describen como un espacio de "elegancia, naturaleza y alta gastronomía", más habitual para bodas que para cumpleaños, lo que evidencia la magnitud del evento.

Invitados de lujo y ambiente festivo

Según el periodista Javi Hoyos, este año los futbolistas acudieron acompañados de sus parejas, como es el caso de Gavi, Fermín o Héctor Fort.

También afirmó que entre los invitados se encontraban los cantantes Bad Gyal Ozuna, Myke Towers, Ryan Castro y el grupo Frontera, además de otros artistas y deportistas que llenaron la masía "hasta bien entrada la noche".

El periodista detalló que dentro del recinto había cantantes, futbolistas, artistas y muchísima gente, aunque por ahora no han trascendido más nombres. Lamine, que no ha compartido imágenes de la fiesta, sí habría reunido a gran parte de su entorno más cercano.

El gesto solidario del futbolista

Coincidiendo con la fiesta, también se difundió un vídeo en el que Lamine Yamal enviaba un mensaje de apoyo a Colombia tras el terremoto, publicado por su amigo Ryan Castro.

El jugador expresó: "Mucha fuerza al pueblo colombiano, es una desgracia todo lo que ha pasado, mandamos todo nuestro apoyo", mostrando su lado más solidario en un momento de celebración personal.

Vuelta al trabajo menos de 24 horas después

A pesar de la fiesta de anoche, Lamine Yamal se ha presentado hoy a primera hora para someterse a las pruebas físicas en la Ciudad Deportiva.

El jugador del FC Barcelona ha iniciado así la primera jornada de trabajo antes de que arranquen los entrenamientos oficiales del equipo, que ya prepara la temporada 2026-27. Una muestra de profesionalidad que confirma que, tras el fiestón, el joven delantero vuelve a centrarse en sus objetivos deportivos.