Lamine Yamal y la cantera del campeón: el ADN Masia conquista la Liga

Lamine Yamal cumplirá el próximo 13 de julio 19 añitos. Con esta edad ya puede presumir, entre muchos otros títulos, de haber conquistado tres ligas. La liga que acaba de conquistar el Barça es la que lleva su sello aunque en las anteriores también tuvo su incidencia.

Es cierto que su influencia en la liga 2022-23 fue testimonial ya que Xavi le dio la oportunidad de debutar con 15 años ante el Betis. Fueron siete minutos en los que ya dejó destellos de su magia y que le permiten ser partícipe de aquel título.

En la siguiente temporada Lamine se asentó en el equipo que dirigía Xavi. Aunque el contexto no era favorable el de Rocafonda sumó en el campeonato liguero cinco goles y siete asistencias y ya superó la barrera de dos mil minutos de juego.

La liga se escapó pero con la llegada de Flick el peso de Lamine ha ido 'in crescendo' y en los dos últimos campeonatos de la regularidad su presencia ha sido determinante.

Lamine Yamal, durante el partido ante el Espanyol / Toni Albir / EFE

Si bien en la primera liga de la era Flick jugadores como Lewandowski o Raphinha sumaron mejores cifras, sus nueve goles y 15 asistencias en el campeonato de la regularidad le convirtieron en una pieza clave.

La imaginación del delantero zurdo fue un argumento básico para ganar el título liguero pero su progresión sigue creciendo y en esta última liga las cifras han sufrido una evolución impactante.

Con menos minutos a causa de las lesiones (2270 a 2864) Lamine ha pasado de marcar nueve goles a sumar 16 tantos mientras que el número de pases de gol ha sufrido un mínimo bajón pasando de 15 a 12 asistencias.

Más allá de las estadísticas, Lamine sigue multiplicando su amenaza de desequilibrio gracias a su habilidad para el regate y su facilidad para inventar pases clave en el último tercio del campo.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona / Agencias

El bajón de Lewandowski y las lesiones de Raphinha han dejado a Lamine como el gran faro ofensivo del equipo.

Si Lamine ha sido el gran argumento ofensivo del equipo de Flick, Fermín López tampoco se ha quedado atrás. El andaluz también fue una apuesta de Xavi que sin el egarense ha seguido creciendo de manera espectacular. Como mediapunta o extremo el jugador que llegó a ser cedido al Linares es un activo del Barça en clara progresión.

Fermín celebra su gol contra el Getafe / Valentí Enrich

En la zona ofensiva el tercer futbolista formado en La Masia que ha puesto su granito de arena para conquistar la liga ha sido Dani Olmo. El de Terrassa ha sufrido menos percances físicos que en otras temporadas. Olmo no solo ha jugado de '10' y en ocasiones ha cumplido de maravilla supliendo el rol de Pedri.

Fermín, Gavi y Olmo se han formado en La Masia / Valentí Enrich

En la defensa del Barça campeón hay dos nombres propios que también han brillado con una luz muy especial. Cubarsí tuvo alguna duda en el tramo inicial del curso pero con el paso de las jornadas ha vuelto a ser un jugador estructural del equipo. su madurez no tiene límites.

El caso de Eric García también ha sido muy relevante. el de Martorell ha explotado definitivamente y se ha convertido en un pilar del Barça de Flick en tres posiciones tan diferentes como las de central, mediocentro y lateral derecho. Durante muchas jornadas han sido Eric y diez más siendo el polivalente canterano del Barça el jugador más regular del equipo.

Eric Garcia vuelve al once titular tras cumplir el partido de sanción frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la demarcación de lateral izquierdo Balde arrancó con fuerza pero ha ido perdiendo fuelle en favor de Cancelo mientras que Jofre Torrents ha gozado de pocos minutos. En el otro lateral Xavi Espart tuvo la opción de debutar y mostrar que da la talla. En el centro del campo el debutante Tommy Marqués se ha asentado en las convocatorias pero no ha gozado continuidad.

Lamine Yamal, Marc Bernal y Pau Cubarsí celebran un gol contra el Newcastle / Valentí Enrich

Dro fue la apuesta inicial de Flick pero su marcha al PSG frustró su crecimiento de blaugrana. Marc Casadó ha pasado de ser un jugador importante a un futbolista residual mientras que el estado físico ha retrasado el impacto de Bernal y Gavi.

El de Berga ha ido ganando presencia y sus goles y calidad han convencido a Flick mientras que Gavi está acabando el curso pletórico tras otra temporada lastrada por una lesión grave. Los últimos partidos de Gavi son una garantía de futuro enorme.

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