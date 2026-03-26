El Lamine del futuro: ¿Un desenlace inevitable?

Lamine Yamal es de esos futbolistas que se hacen escuchar porque tienen algo que decir. El mejor ejemplo fue una entrevista que dio en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, donde dejó una reflexión insospechada. Nadie espera que uno de los mejores regateadores del mundo admita que, de pequeño —la edad más egoísta—, estaba más pendiente del pase que del desborde. “Lo raro de todo esto es que yo de pequeño nunca he regateado mucho ni me iba de muchos rivales. O sea, marcaba muchos goles, corría mucho, pero sobre todo tenía muy buena visión de juego”, empieza diciendo.

“De pequeño me fijaba sobre todo en lo que hacía Messi porque daba unos pases diferentes. Había jugadores que daban muy buenos pases, pero Messi daba como pases de gol. También me fijaba en Modric, que daba esos pases con el exterior. Son cosas que me gustaban mucho: me parecían más interesantes que un regate, porque son algo más de cabeza”.

Menos sorprendido se muestra el técnico Ivan Carrasco, que no tardó en detectar que Lamine tenía una visión del juego 360. “Tiene el fútbol dentro. ¿Cómo explicarlo? Una certeza constante con el balón. Entendía cada situación como si fuera el creador del juego. Esa sensación ya la generaba siendo cadete”, recuerda. “Cuando lo entrenaba sentía que, independientemente de que pudieran pasar cosas, iba a decidir bien. Y eso se tiene o no se tiene”.

Falso nueve en La Masia: "Puede hacer la misma evolución que Messi"

Lamine Yamal empezó a competir en la élite tan joven que, con solo 18 años, ya se hacen tesis sobre su evolución futbolística. A pesar de que ahora todo el mundo lo reconoce como extremo, en La Masia jugaba más por dentro, una tendencia que está exhibiendo cada vez más en el primer equipo. “Yo creo que más allá de la posición, lo que le va bien es no ser el jugador más profundo. Lamine se expresa mejor cuando tiene líneas de pase y alguna referencia por delante”, recuerda Albert Puig, que lo entrenó en las inferiores. “Cada vez estará más en contacto con el balón y no solo ejercerá de jugador de banda. Creo que puede evolucionar como hizo Messi, acercándolo al juego y que esté más en contacto con el balón y participe más”.

Lamine jugó de falso nueve durante toda su trayectoria en el fútbol 7 y no es hasta su etapa juvenil que comienza a jugar de extremo. Mientras el club trabaja para incorporar a un ‘9’ este verano, Flick ya ha probado a Lamine de mediapunta en partidos como ante el Madrid, un rato, y Betis, donde Roony ocupó la banda derecha. Una decisión que Flick resumió a la alemana: “Le pregunté antes del partido si quería jugar de 10 y me dijo: ‘adelante’”. Para Flick ha sido solo un recurso, pero la tendencia de Lamine a conectarse con el juego ha hecho que lo veamos cada vez más por dentro, a pesar de jugar en la banda.

Ante el Rayo y el Newcastle encontró en Fermín López al mejor socio. Sobre todo porque cada vez que se abre, el de Rocafonda hace daño por dentro, una dinámica que parece haber llegado para quedarse. No solo los entrenadores de La Masia alejaron a Lamine de la banda cuando era un adolescente. Lo recuerda Julen Guerrero, que lo tuvo en las inferiores de España.

“Yo ya le conocía de la sub-15 y la sub-16. Cuando lo llamé para la sub-17 todavía tenía 15 años. Lo primero que ves es su facilidad para todo en el aspecto ofensivo. Yo le puse en varias posiciones. Podía jugar en banda, de delantero centro, de mediapunta… pero su tendencia fue ir hacia la banda derecha, donde se encuentra cómodo y genera mucho peligro. Si era el ‘9’, bajaba, recibía… y luego aparecía porque tiene mucha facilidad para finalizar. Si lo metías de mediapunta, te organizaba el juego. Nuestra idea era encontrarle cerca del área, porque ahí es donde te hace daño. Tiene mucha facilidad para finalizar”.

El mito del Athletic cree que esta temporada está acabando definitivamente con el mito de que a Lamine le falta gol. “Quien diga que Lamine no tiene gol es porque no le ha seguido en categorías inferiores. Cuando tira a puerta, tiene muchas posibilidades de tener éxito. Ha hecho muchos goles en todas las categorías y de muchas formas. Otra cosa es que, al llegar al primer equipo, tuviera que respetar jerarquías y ser más asistente: se encontró con Lewandowski, Raphinha, Ferran, Dani Olmo… jugadores que ya estaban haciendo goles. Si Lamine se mete en la cabeza, ‘oye, tengo que hacer goles’, los va a hacer”.

ADN Masia 2x24 I Archivo Lamine: El lado desconocido de Lamine Yamal / Sport

"En los partidillos cogía al mejor defensa y le decía: ‘tú, márcame a mí’”

A corto plazo, Lamine ya ha admitido que se siente más cómodo en la banda. Unas declaraciones que no sorprenden al ex del Athletic. “Claro que me lo imagino de falso nueve, pero quizás es una posición menos cómoda, porque los equipos tapan mucho el centro, hay menos espacios, tienes que ser más paciente y te aprietan más. Pero él es muy inteligente para poder saber moverse”.

Puig, que lo dirigió dos temporadas en el Barça, recuerda varias anécdotas que corroboran que Lamine se sabía especial. “En los partidillos de entrenamiento cogía al mejor defensa y le decía: tú, márcame a mí. A veces algún compañero lo picaba y Lamine lo miraba como diciendo: el partido durará poco y normalmente duraba poco” [sonríe].

El periodista Albert Blaya, autor del libro ‘Universo Lamine Yamal’, tiene claro que el cambio de piel del futbolista es inevitable en el futuro. “Para mí lo mejor que tiene Lamine es la lectura del juego, que todo ocurra a su tiempo. Tiene una lectura espacial increíble, y eso a mí me sorprende muchísimo. El regate está ahí, claro, pero hay grandes regateadores, un Doku por ejemplo, pero no tienen ni un 1% de su lectura. Por eso creo que cuanto más juegue por dentro, mejor. El Barça tiene que ir pensando en esto, pero creo que Flick entiende que Lamine está cómodo en la banda y que todo tiene sus tiempos”.