Lamine Yamal cambia el balón por el volante: del Camp Nou al Dakar

Las Navidades son uno de los pocos momentos del año en el que los futbolistas pueden disfrutar de tiempo libre y muchos lo aprovechan al máximo con actividades que son imposibles durante el resto de la temporada, ya que a veces ni en verano disponen del tiempo suficiente con los compromisos con las selecciones nacionales.

Curiosamente, durante estas Fiestas no son pocos los jugadores que han viajado hasta Dubái, como el central del Real Madrid, Dean Huijsen, que además ha levantado algunas críticas por la manera de pasar sus días alejados del fútbol.

Lamine, en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito / SPO

Ahora es Lamine Yamal el que se ha dejado ver por las tierras emiratís y ha ido dejando ver cómo participa de algunos planes que solamente son posibles en esta parte del mundo. Durante el sábado ya publicó una imagen junto con algunos niños locales en sus Historias de Instagram.

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue verle al volante de un 'buggy' por una larga carretera en el desierto, ataviado con un buzo y unas gafas de esquí y acompañado de su amigo Souhaib, junto con quien ha compartido el momento.

El vídeo, que también publicó en la red social de Meta, deja ver al canterano realizando algo que todavía no podría hacer en España, pues aunque sí que empezó con el carnet de conducir en verano, al cumplir los 18 años, todavía no cuenta con el permiso.

Lamine Yamal, un fenómeno lleno de historias / VALENTI ENRICH / SPO

El '10' azulgrana está dando de que hablar en sus vacaciones ya que hace tan solo unos días publicó su primer vídeo en YouTube mostrando las estancias de su antigua casa, donde vivía antes de mudarse a la antigua residencia de Gerard Piqué y Shakira que adquirió hace unos meses.

En tan solo cinco días el joven azulgrana ya ha conseguido acumular casi 1,5 millones de seguidores y el vídeo en cuestión acumula ocho millones de reproducciones que le han valido para recibir dos reconocimientos de la plataforma.

Así, Lamine Yamal sigue sorprendiendo a las redes después de dejarse ver cenando con la familia en un restaurante y de jugar al fútbol con unos niños en una playa de la ciudad árabe.