Lamine Yamal calienta aún más el derbi: respuesta directa a Pere Milla

A poco más de 24 horas para el derbi entre el Espanyol y el FC Barcelona en Cornellà, el partido ya se juega fuera del césped. Un duelo de alto riesgo, marcado por la tensión ambiental, la rivalidad creciente y un contexto especialmente motivador para el conjunto blanquiazul, que afronta el encuentro con un estado de forma excelente ante el líder y vigente campeón y con el añadido emocional de la reciente salida de Joan Garcia rumbo al Barça. En ese escenario, Lamine Yamal decidió avivar todavía más la previa.

El joven extremo azulgrana respondió en redes sociales a unas palabras que no han pasado desapercibidas. Lo hizo a su manera, sin declaraciones, pero con imágenes cargadas de mensaje. Lamine subió dos historias a Instagram referentes al derbi del año pasado en el RCDE Stadium: en la primera, una foto celebrando un gol junto a Alejandro Balde, de espaldas a la grada del Espanyol y con los brazos abiertos; en la segunda, la misma celebración, pero esta vez de cara. El texto que acompañaba las imágenes era breve y directo: “Ganas de volver”, junto a emoticonos con los colores del Barça, uno de risa… y un pie. Un símbolo nada casual.

Las historias de Lamine Yamal en Instagram en la previa del derbi / Instagram

El origen: las palabras de Pere Milla

La respuesta de Lamine llega después de que Pere Milla decidiera calentar el derbi. El delantero del Espanyol, que atraviesa un gran momento personal —seis goles en 15 partidos— y colectivo —cinco victorias consecutivas y quintos en la clasificación—, participó esta semana en el programa Perico Que Vola, presentado por Àlex Pérez y David Recasens.

Durante el espacio, que contó también con la futbolista Anna Torrodà como invitada, un espectador tomó el micrófono y lanzó una pregunta que pronto se viralizó: “¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?”. Tras pensarlo unos segundos, Pere Milla respondió entre risas: “Yo creo que a Lamine”. El público celebró la ocurrencia con aplausos, en un ambiente distendido que, sin embargo, no tardó en trascender el plató. Porque en la previa de un derbi declarado de alto riesgo, cada palabra cuenta.

Un derbi bajo máxima tensión

El Espanyol–Barça de este sábado será distinto a los de los últimos años. El Barça llega como líder, mientras que el conjunto perico lo hace lanzado, con confianza y con la sensación de poder competir de tú a tú. Fuera del campo, el clima es de máxima vigilancia. El encuentro contará con medidas de seguridad especiales, incluida la instalación de redes de protección en ambas porterías para salvaguardar la integridad de Joan Garcia, un detalle que refleja el nivel de tensión existente.

Durante el mismo programa, además, los presentadores invitaron a Pere Milla y Torrodà a chutar contra un cartón con la imagen de Joan Garcia, otorgando la máxima puntuación si el disparo iba dirigido a la cabeza. Una escena que, aunque enmarcada en un ‘show’, no pasó inadvertida, especialmente después de que esta misma semana se advirtiera mediante un comunicado que los aficionados y socios se exponen a multas de entre 150 y 650.000 euros en caso de atentar contra la seguridad y el orden durante el partido