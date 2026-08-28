Lamine Yamal (19 años): "Mi barrio, Rocafonda, es todo porque lo tengo todo ahí. Mi padre, mi abuela, mis amigos... De allí han sido mis valores y mi educación"

Lamine Yamal, con solo 19 años, se ha consolidado como una de las figuras más determinantes del fútbol mundial. Su historia, sin embargo, no empieza en los focos del Camp Nou, sino en Rocafonda, un barrio obrero y multicultural de Mataró donde dio sus primeros pasos.

Allí aprendió a jugar, a convivir y a construir una identidad que hoy reivindica con orgullo. El gesto del 304, los últimos dígitos del código postal del barrio, se ha convertido en su sello cada vez que marca un gol. Rocafonda no olvida a su hijo más ilustre: las calles, los vecinos y los comercios siguen celebrando cada éxito del joven que salió de allí para conquistar el mundo.

El esfuerzo de una familia que sostuvo un sueño

Lamine ha recordado en varias ocasiones las dificultades económicas que atravesó su familia. "Cuando no tienes dinero es muy difícil hacer muchas cosas", confesó al rememorar una infancia en la que cada regalo, cada entrenamiento y cada oportunidad dependían del sacrificio de sus padres.

Lamine Yamal en la presentación del Gamper en el Camp Nou / SPORT

"Mis padres han conseguido hacer todo eso. Jugué al fútbol, tuve regalos de Reyes", explica el futbolista, consciente de que su camino hacia la élite no se construyó solo con talento, sino con renuncias familiares que él considera impagables. "Es algo que nunca podré devolverles", admite.

De Rocafonda a La Masia: una ascensión meteórica

El barrio fue el primer escenario donde Lamine empezó a destacar con el balón. Su progresión llamó la atención del FC Barcelona, que lo incorporó a La Masia, donde su talento explotó definitivamente.

GRAFCAT652 17/07/2025.- El parque de Rocafonda de la población de Mataró (Barcelona), estrenó ayer un grafiti mural dedicado al jugador mataronense del FC Barcelona Lamine Yamal para rendir homenaje al futbolista y a sus raíces, un mural pintado el artista urbano local Mateo Lara sobre la obra de Toni Salazar. EFE/ Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

Con apenas 15 años debutó con el primer equipo y, desde entonces, su carrera ha sido fulgurante: títulos, internacionalidades y una Copa del Mundo conquistada ante Argentina. A pesar del éxito, el jugador insiste en mantener los pies en el suelo y en recordar de dónde viene. Su historia es la de un chico de barrio que nunca ha querido desprenderse de su esencia.

Una educación entre el trombón, los apuntes y el balón

Lamine cursó Primaria en la Escola Pereanton, donde aprendía a tocar el trombón. Su madre insistía en que estudiara, incluso cuando él ya soñaba únicamente con el fútbol. Más tarde, completó la ESO a distancia a través del programa educativo de La Masia.

Durante la Eurocopa de 2024, mientras deslumbraba al mundo, se llevó los apuntes para terminar los exámenes finales. "Me hubiera gustado tener una carrera, pero no estaba hecho para eso. No me arrepiento de nada", confesó. Su adaptación a los estudios no fue sencilla: "No estaba acostumbrado a ir a clase con gente diferente a la de Mataró", explicó.

ELCHE (ALICANTE), 23/08/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) juega un balón ante Ali Houary, del Elche, durante el partido de LaLiga de fútbol que Elche CF y FC Barcelona han disputado este domingo en el estadio Martínez Valero. EFE/Pablo Miranzo / Pablo Miranzo / EFE

En La Masia se sentía arropado, pero echaba de menos el ambiente del barrio, donde conocía a todos: "Yo venía de un colegio donde me encontraba al de mi barrio, al de la panadería o al carnicero".

La estrella que nunca dejó de ser un chico de barrio

Hoy, Lamine Yamal es una referencia global, un futbolista que marca diferencias y que ya forma parte de la historia del deporte español. Pero detrás del éxito permanece la misma idea: Rocafonda es su origen, su identidad y su motor emocional.

El joven que un día soñó con ser futbolista sigue reivindicando la sencillez, la familia y el barrio que lo vio crecer. Su historia demuestra que, incluso en la élite, hay raíces que nunca se arrancan.