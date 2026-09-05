¡Lamine Yamal, baja en el último entrenamiento del Barça!

Salto de alarma en el Barça a las puertas de la visita a Mestalla. Lamine Yamal no ha participado en el último entrenamiento del conjunto blaugrana antes del partido ante el Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, una ausencia inesperada que pone en duda su disponibilidad para el encuentro de este domingo en la capital del Turia.

No obstante, SPORT puede confirmar que el jugador se encuentra en las instalaciones de la Ciutat Esportiva, donde el '10' del Barça se ejercita de forma individual en el gimnasio.

El extremo había sido uno de los protagonistas del buen arranque del equipo de Hansi Flick, que llega a la cita con un pleno de nueve puntos después de imponerse al Elche, Athletic Club y Rayo Vallecano en las tres primeras jornadas. El técnico alemán será el encargado de dar explicaciones en la rueda de prensa previa sobre la ausencia del canterano, que esta mañana se ha confirmado como uno de los nuevos capitanes del equipo tras la votación del vestuario.

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El Barça tiene previsto viajar este sábado por la tarde a Valencia para quedar concentrado de cara al encuentro de Mestalla. Flick deberá valorar el estado del futbolista antes de decidir si puede contar con él para una convocatoria en la que el equipo blaugrana buscará mantener su pleno y aprovechar el tropiezo del Real Madrid para colocarse como líder en solitario.

Gavi y Gabriel Jesus, disponibles

La nota positiva de la sesión matinal han sido Gavi y Gabriel Jesus, que se han ejercitado con el grupo y apuntan a ser las dos novedades positivas del partido de mañana. El centrocampista se perdió los dos últimos encuentros por el golpe en la rodilla sufrido en el debut liguero ante el Elche, mientras que el delantero brasileño entrará en la primera lista con sus nuevos compañeros tras entrenarse con el grupo desde el jueves.

Más allá de Lamine, dos nombres en el apartado de ausencias. Iu Martínez, que había trabajado con el primer equipo en los dos últimos entrenamientos, ya no se ha ejercitado a las órdenes de Flick; ni Bisiwu, que arrastra las molestias derivadas del fuerte golpe que sufrió en el tobillo durante la final de la Copa Catalunya. Recordamos que Frenkie de Jong y Roony Bardghji siguen recuperándose de sus respectivas lesiones de rodilla de larga duración.

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La evolución del '10' durante las próximas horas será, por tanto, determinante para conocer si finalmente puede estar en Valencia. El partido está programado para este domingo a las 16.15 horas y supondrá el segundo desplazamiento del Barça después de un inicio de campeonato perfecto.