Lamine Yamal, ausente en el entrenamiento del Barça

Sorpresa en el último entrenamiento del FC Barcelona antes de recibir al Valencia este domingo (21:00 horas) en el Estadi Johan Cruyff: Lamine Yamal no ha saltado al Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y entrenó en el gimnasio del resto de la plantilla blaugrana debido a unas molestias físicas

Una vez finalice el último entrenamiento antes de disputar la 4ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, está previsto que Hansi Flick comparezca en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Será entonces cuando el técnico alemán pueda ampliar la información al respecto del '10' blaugrana.

Recordemos que Lamine Yamal fue convocado con la selección española en este primer parón internacional de la temporada. Fue titular en los dos encuentros que la 'roja' disputó frente a Bulgaria y Turquía, clasificatorios para el Mundial 2026. El catalán sumó 152 minutos (79' contra Bulgaria y 73' frente a Turquía) en los que sumó tres asistencias.

En cuanto al resto de la plantilla, Frenkie de Jong entrenó por primera vez con el grupo con normalidad, a pesar de regresar de la concentración con Países Bajos tocado; mientras que Gavi, que arrastra problemas en la rodilla diestra, no participó en la sesión y, tal y como estaba previsto, será baja para este partido; igual que Dro, quien ya causó baja ayer. Se sumó a los citados con el primer equipo Emilio Bernad, portero recién fichado para el Barça Atlètic, dado que Diego Kochen estará con el filial para el partido contra el Andratx. También se añadió el ya habitual Jofre Torrents.

Quien también estuvo fue Marc Bernal. Todo apunta a que el centrocampista formado en La Masia recibirá el alta médica este fin de semana, un año después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda. La previsión es que pueda estar disponible para recibir al Valencia el domingo.