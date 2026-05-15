Lamine Yamal arrasa en la subasta solidaria de las camisetas del Barça del partido de Champions contra el Newcastle

La Fundación del FC Barcelona ha puesto en marcha la subasta solidaria de las camisetas que los jugadores de Hansi Flick se enfundaron en el Barça-Newcastle de los octavos de final de la Champions League disputado el 18 de marzo en el Spotify Camp Nou y, como no podía ser de otra manera, hay dos nombres que están destacando por encima de sus compañeros. Lamine Yamal está muy destacado en las preferencias de los licitadores, seguido a cierta distancia por otro de los referentes de la plantilla, Pedri.

El partido frente a 'Las Urracas' fue histórico por la goleada que consiguió el conjunto azulgrana (7-2), pero también porque el club, a través de la Fundación, impulsó una iniciativa solidaria de gran calado entre la masa social y los aficionados culés.

Las camisetas lucían una tipografía especial diseñada por Anna Vives, una chica con síndrome de Down. La apuesta fue crar estas camisetas para dar visibilidad a su trabajo y sensibilizar sobre las otras capacidades que tiene el colectivo de personas con discapacidad intelectual.

El Barça quiso demostrar su total apoyo a la iniciativa estrenando las camisetas personalizadas del primer equipo nada menos que un partido de enorme repercusión internacional como fue el duelo contra el Newcastle. De esta manera, la Fundación Barça y la Fundación Itinerarium consiguieron que también se implicara la UEFA Foundation.

Ahora, el club ha puesto a disposición de la Fundación las camisetas usadas por sus jugadores en aquel partido para que se lleve a cabo una subasta solidaria para conseguir fondos que financien nuevas iniciativas. En este caso, la mitad de la recaudación de la subasta irá destinada a la Fundación Itinerarium, vinculada a Anna Vives. Una institución que realiza proyectos educativos y sociales innovadores con los que busca promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas. El otro cincuenta por ciento irá destinado al programa Sport4all de la Fundación Barça, que promueve el acceso al deporte a niños y jóvenes con discapacidad y favorece su inclusión social y la equidad.

Una subasta activa una semana

La subasta se organiza a través de la plataforma especializada MatchWornShirt y estará activa durante una semana. Todas las personas interesadas pueden participar en línea y contribuir así a apoyar a las personas con discapacidad intelectual para su plena inclusión en la sociedad.

Pero además, está el objetivo más personal, como es el de conseguir un recuerdo que es un sueño para cualquier aficionado, más aún para un culé: una camiseta auténtica de los jugadores de la primera plantilla del Barça, usadas y firmadas por ellos.

Como no podía ser de otra forma, por el momento la prenda firmada por Lamine Yamal está arrasando y ya se ofrecen por ella 15.513 euros, con seis días de subasta por delante. También es muy preciada la de Pedri González (6.768 euros) y completa el podio el brasileño Raphinha (3.763) seguido de cerca por Fermín López (2.910).

Quizás pueda sorprender el jugador que completa el 'Top 5', un jovencísimo Marc Bernal (2.497) que al parecer ya se ha ganado el corazón y las preferencias de los aficionados barcelonistas. Hasta 16 camisetas de jugadores de la plantilla entran en la subasta.