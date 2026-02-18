Lamine Yamal arranca su Ramadán: los hábitos, obligaciones y soporte del club

Este martes 17 de febrero empezó un mes muy importante para el islam. Más allá de la abstinencia de comida y bebida durante las horas de luz, el Ramadán representa un mes de disciplina espiritual, comunidad y renovación interior. Se trata de uno de los cinco pilares del islam y se celebra durante el noveno mes del calendario islámico. Es decir, cada año cambia en torno al mes lunar y su duración es de veintinueve a treinta días, a partir de la luna creciente hasta la próxima luna crecient (el año pasado, se celebró durante el mes de marzo. Cada año tira atrás un mes).

Los ayunos van desde el amanecer hasta el anochecer y es fard (obligatorio) a excepción de personas adultas con enfermedades crónicas, que estén viajando, embarazadas, en periodo de lactancia, diabéticas, o durante la menstruación.

Lamine Yamal, fiel a la tradición

Los deportistas de élite, como en el caso de Lamine Yamal, también siguen la tradición, mientras lo compaginan con sus responsabilidades profesionales, en este caso, el fútbol y el FC Barcelona. Esta práctica religiosa adquiere una dimensión especial para los jugadores. El de Rocafonda, lo vive con naturalidad.

Sin embargo, no es una época sencilla para un futbolista profesional, pese a que este año no cae en períodos de mucha calor. El desgaste físico en plena temporada es enorme y los entrenamientos, así como los partidos de alta intensidad, requieren una preparación constante. Sin embargo, el Ramadán forma parte esencial de la identidad de muchos jugadores musulmanes, y Lamine lo afronta como un periodo de crecimiento espiritual y fortaleza mental.

Lamine Yamal, junto a Ansu Fati en su etapa en el FC Barcelona / SPORT.es

El Barça, como otros grandes clubes europeos, está habituado a gestionar estas situaciones. La coordinación entre jugador y club es constante durante este mes. El cuerpo técnico y los servicios médicos adaptan rutinas y pautas nutricionales para que el rendimiento deportivo no se vea comprometido. El Barça ofrece todas las posibilidades a sus jugadores para que puedan atender las obligaciones de su religión. La planificación es clave: una correcta distribución de las comidas en las horas nocturnas y una hidratación adecuada antes del amanecer resultan fundamentales para sostener el esfuerzo físico.

En una entrevista en SPORT, durante la concentración con la selección española, Lamine Yamal explicó cómo está viviendo el Ramadán en medio de sus compromisos deportivos. A pesar de la exigente rutina de entrenamientos y partidos, el extremo mantiene el ayuno, lo que sin duda supone un reto adicional a su desempeño.

"Igual que en el Barça con la diferencia de que allí entreno y me voy a casa y aquí hay más actividades", comentó el joven futbolista. "Debo bajar con los medios, hacer anuncios...es diferente, pero me levanto a las 4.00 h. para beber agua y luego sigo la misma rutina de mis compañeros, excepto a la hora de comer", comentó en 2025.

La alimentación recomendada por los nutricionistas

Hemos visto casos como el de Ansu Fati, Dembélé, Abidal, Pjanic, Afellay, Adama Traoré, en su etapa en el Barça, o de otros como Rüdiger, Güler, Salah, Mahrez, Benzema, Pogba, Diarra, Shaqiri... muchísimos los futbolistas que, una vez al año, celebran esta tradición.

Uno de los casos más comentados fue el de Mohamed Salah en la final de la Champions 2018, que coincidió con Ramadán. También se ha visto a jugadores romper el ayuno en la banda justo al ponerse el sol, aprovechando una pausa del partido.

Jugadores del Everton rompiendo el ayuno durante el mes de Ramadán / SPORT.es

Los nutricionistas insisten en la importancia de ingerir alimentos equilibrados al romper el ayuno, priorizando proteínas, carbohidratos y una correcta reposición de líquidos. La coordinación entre jugador y club es constante durante este mes. En otros países con mayor tradición musulmana, los horarios de entrenamiento incluso se modifican para facilitar el cumplimiento del ayuno.

En competiciones europeas, los árbitros han llegado en ocasiones a permitir pausas breves para que los futbolistas rompan el ayuno coincidiendo con la puesta de sol. Son gestos que reflejan la creciente sensibilidad del fútbol hacia la diversidad cultural y religiosa.

La Premier League se volcará con el Ramadán

Este año, en la Premier League, se permitirá nuevamente que los encuentros se interrumpan para que los futbolistas musulmanes puedan romper el ayuno. Al igual que en temporadas anteriores, capitanes y árbitros acordarán de antemano una pausa en el juego (ya sea un saque de esquina, un saque de banda o una falta) para que los jugadores puedan hidratarse o consumir geles energéticos. Mucho ánimo a todos y que tengan un Ramadán Mubarak lleno de paz.