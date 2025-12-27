Lamine Yamal apunta a los Globe Soccer Awards

El FC Barcelona se postula como uno de los grandes protagonistas en los Globe Soccer Awards 2025, que este domingo 28 de diciembre celebran su 16ª edición en el lujoso Atlantis The Royal de Dubái. El club blaugrana aparece entre los favoritos en prácticamente todas las categorías principales, tanto a nivel masculino como a nivel femenino.

En la categoría más importante, la de Mejor Jugador, uno de los nombres más destacados es el de Lamine Yamal, que figura entre los grandes favoritos para hacerse con el galardón. El de Mataró ya está en Dubai y allí le acompañarán el presidente, Joan Laporta, Joan Soler, directivo reponsable del fútbol formativo y miembro de la Comisión Deportiva, y Xavi Puig, directivo responsable del fútbol femenino.

En cambio, el resto de nominados de la primera plantilla blaugrana, salvo cambio de planes de última hora, no estarán. Se trata de Pedri, que fue baja ante el Villarreal, Lewandowski y Raphinha. Todos ellos compiten con figuras como Haaland, Dembélé, Salah, Wirtz, Kane o Mbappé. En la categoría femenina, además, el Barça sigue contando con una potente representación entre las candidatas a los premios, con Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Alexia Putellas en la categoría de Mejor Jugadora.

Flick, entre los mejores entrenadores

El Barça también está nominado a Mejor Equipo y Mejor Equipo Femenino, compitiendo con clubs como el PSG, que lo ganó todo excepto el Mundial de Clubs, Bayern, Chelsea, Liverpool o Arsenal. También Flick aparece entre los candidatos, tras lograr tres títulos en su primer año en el banquillo del Barça, con opciones a ser premiado como Mejor Entrenador, aunque sin duda el favorito es Luis Enrique. Ambos aparecen junto a nombres como Xabi Alonso, Roberto Martínez, Arteta o Conte. El técnico del Barça, sin embargo, no tiene previsto desplazarse a Dubai.

Flick celebra un gol con rabia esta temporada / EFE

Representación culé en todas las categorías

En categorías más específicas, los azulgranas cuentan con presencia en Mejor Centrocampista (Pedri y Fermín), Mejor Delantero (Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal) y Jugador Revelación (Cubarsí), galardón este que logró Lamine Yamal el año pasado. Con esta amplia representación, el Barça se confirma como uno de los grandes protagonistas de unos premios que reconocen la excelencia en el fútbol a nivel global gracias a una temporada, la 24-25 que fue histórica.

Los Globe Soccer Awards los concede la organización Globe Soccer junto al Consejo de Deportes de Dubái, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores (EFAA). Los premios fueron creados en 2010 por el director de Globe Soccer, Tommaso Bendoni, Riccardo Silva y Jorge Mendes, que es el agente de Cristiano Ronaldo, curiosamente, quien más galardones tiene con un total de seis. También representa, entre otros, a Lamine Yamal.