Lamine Yamal se apunta al derbi

Buenas noticias en Can Barça. El FC Barcelona ha realizado esta mañana el último entrenamiento en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de enfrentarse al Espanyol este sábado 3 de enero (21:00 horas) con una novedad entre los futbolistas blaugranas.

Lamine Yamal participó en el entrenamiento con total normalidad con el resto de sus jugadores, después de ausentarse durante la sesión del jueves, llevada a cabo a las 18:00 horas al ser Año Nuevo, debido a malestar general.

El de Rocafonda llegó a las instalaciones del FC Barcelona, pero a los cinco minutos se marchó de ellas e hizo saltar todas las alarmas a 48 horas del derbi contra el Espanyol. Sin embargo, se ha podido comprobar en la sesión de este viernes que el '10' del Barça estará listo para medirse a los blanquiazules.

Más nombres propios

Por otra parte, Ronald Araujo siguió ejercitándose con total normalidad con el resto de sus compañeros, después regresar el lunes a los entrenamientos, tras un mes de retiro espiritual en Israel. Por parte del Barça Atlètic, Hansi Flick volvió a recurrir a los ya habituales Jofre Torrents, Tommy Marqués y Dro.

Al igual que en los últimos entrenamientos que el FC Barcelona ha realizado esta semana, Dani Olmo también ha participado en la sesión. Saltó algo tarde al césped y algunos compañeros le recibieron con aplausos. Podría entrar en la convocatoria del derbi, pero parece complicado que pueda tener algún minuto este fin de semana. La prioridad es, sin ninguna duda, que pueda llegar en el mejor estado de forma a la Supercopa de la semana que viene.

Por contra, la mala noticia de la sesión de entrenamiento de este viernes la protagonizó Roony Bardghji. El delantero sueco sufre unas leves molestias en el tobillo y, por precaución, se ejercitó en el gimnasio en solitario y podría causar baja para el derbi contra el Espanyol.