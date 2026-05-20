Lamine Yamal aprovecha sus días libres para desconectar en Grecia junto a Inés García, una joven influencer sevillana

Lamine Yamal sigue recuperándose de su lesión de en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le hizo perderse el tramo final de la temporada con el Barça. El jugador se encuentra bajo tratamiento conservador con el objetivo de recuperarse a tiempo para el Mundial.

Con permiso del club y recomendación, ha decidido desconectar del fútbol e irse de vacaciones. El extremo de Rocafonda no disputará el último encuentro liguero en Mestalla, y con el Mundial a la vista, ha aprovechado para hacer una escapada y descansar. En época de Copa del Mundo, los jugadores no acostumbran a tener muchos días de descanso y es por eso que Lamine, como no puede jugar, se ha marchado a Grecia.

Uno de los lugares favoritos de Lamine

El de Rocafonda ha elegido la 'ciudad del mármol blanco' como destino, según gravó la creadora de contenido Zakynthos, que fue quien compartió este video en redes sociales y posteriormente se hizo 'eco' en los medios de comunicación y redes sociales.

Grecia es un lugar que le encanta al azulgrana y en el que ya estuvo el año pasado. Estuvo concretamente en la isla Kos, una de las más espectaculares de las islas griegas, bañada por las aguas del Mar Egeo. Lo hizo acompañado de la chica con la que está conociéndose, Inés García, una influencer sevillana de 20 años.

Lamine está quedando con Inés tras anunciar su ruptura en noviembre de 2025 con Nicki Nicole. Tras unos meses centrados en el fútbol y en su recuperación para volver a jugar pronto, decidió empezar a conocer a una nueva chica, y en este caso, darse una escapada romántica. Los rumores sobre la relación entre el futbolista y la creadora de contenido empezaron a avivarse cuando Inés publicó una foto estando en la Cúpula de Garraf, en Barcelona. Además, luego se les vio a los dos juntos subiendo a una furgoneta negra.

Inés García se pronuncia sobre los rumores

Por lo que hace a la joven, que en las últimas semanas se ha convertido en uno de los nombres más comentados de las redes sociales, ha roto su silencio con unas discretas pero reveladoras palabras desde sus redes sociales. Que ambos se estén conociendo es algo normal y natural. Sin embargo, se ha empezado a especular que Inés habría dejado a su novio, con el cual llevaba cinco años, por Lamine Yamal, lo cual es rotundamente falso.

Inés García, en Instagram / SPORT

"De verdad que no tiene ningún sentido, no iba a darle importancia a este tema porque es lamentable. Cero pruebas y cero sentido. No sé de dónde sacáis todo lo que os inventáis. Que llevo 5 años con él y que lo he dejado por otra persona", decía Inés.

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De momento, ambos están a gusto y siguiendo un proceso natural. Lamine regresará en unos días a Barcelona para concentrarse con la selección española.