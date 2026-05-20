Lamine Yamal ha dado un paso más en su vida personal al aparecer públicamente junto a la influencer sevillana Inés García a la cena de celebración de final de temporada organizada por el FC Barcelona en el Casanovas Beach Club de Castelldefels.

La presencia de ambos no pasó desapercibida entre los asistentes y aficionados que se congregaron en las inmediaciones del local para recibir a los jugadores azulgranas tras el cierre del curso futbolístico.

Llegada entre una multitud de aficionados

La pareja llegó al recinto a bordo de una furgoneta negra, en medio de una gran expectación. Decenas de fans invadían la calzada a la espera de ver de cerca a las estrellas del equipo, provocando momentos de tensión y obligando a extremar las medidas de seguridad en el acceso al club.

A pesar del revuelo, tanto el joven futbolista como la influencer mantuvieron una actitud discreta durante su entrada al evento.

Lamine Yamal aparece junto a su nueva novia, Inés García, en la cena de celebración del Barça / Sport

Las imágenes en Grecia dispararon los rumores

La aparición pública llega días después de que se filtraran unas imágenes de ambos disfrutando juntos de las vacaciones del jugador en Grecia aprovechando los días libres concedidos tras ganar la liga.

Desde entonces, las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre el extremo azulgrana y la creadora de contenido habían aumentado considerablemente en redes sociales.

Una de las figuras del momento

Con solo 18 años, Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo y en uno de los rostros más mediáticos del entorno del Barça. Su creciente popularidad ha provocado que cada aparición pública del jugador genere una enorme repercusión, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Mientras disfruta de unos días de descanso todas las miradas ya apuntan al próximo gran objetivo del futbolista, donde se espera que sea una de las grandes estrellas en el próximo Mundial.