Lamine Yamal, más ambicioso que nunca: "Sueño con tener muchos Balones de Oro"

Si hay algo que le sobra a Lamine Yamal es confianza, tanto dentro del campo, donde sus diabluras son un dolor de cabeza constantes para las defensas rivales del Barça, como ante los micrófonos. Pese a cumplir los 18 años hace apenas dos meses, el genio de Rocafonda se desenvuelve como un veterano ante la prensa.

En el pódcast de la Fundación José Ramón de la Morena, dirigido por el propio periodista, el '10' del FC Barcelona no esquivó ningún tema, desde su estado actual de forma, sus inicios, la familia y sus retos de futuro.

Como no podía ser de otro modo, Lamine no pudo evitar la noticia de más actualidad: el Balón de Oro. El prestigioso premio, dominado en gran parte de las dos últimas décadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, está este año entre Ousmane Dembélé, ganador de la Champions con el PSG, y él mismo, vencedor del triplete doméstico con el Barça, semifinalista en Europa y finalista con España en la Nations.

Sobre el premio, que se entregará en París el próximo lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, el canterano culé se quitó presión para la entrega de este año, aunque mostró una ambición sin igual para lo que viene: "Se los dije a mis amigos: no sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos Balones de Oro. Soy un jugador que tiene la capacidad para hacerlo. Si no lo hago es porque no he hecho las cosas bien o porque no lo he querido. Entonces, sueño con tener muchos".

"El día que llegue, llegará y seré muy feliz, pero voy a seguir queriendo ganar más y ganar con mi equipo todo". Una actitud que deja claro que, si se trata de hambre de gloria, no habrá escasez. Lamine tiene claro que quiere ser de los mejores de la historia y trabaja para ello.

El momento de la Selección española

Con tan solo 17 años acabados de cumplir, Lamine Yamal ya conoció el éxito a nivel internacional con la selección, alzando la Eurocopa en Alemania en el verano de 2024. El canterano azulgrana, que llegaba a la 'Roja' tras su primera temporada de consolidación en Primera División con el Barça, se convirtió en titular indiscutible para Luis de la Fuente, protagonizando partidos memorables como el recordado ante Francia con su golazo para empatar el partido.

La buena relación entre su generación, con jugadores como Nico Williams y Pedri, así como los veteranos, con Rodri y Carvajal, es una de las claves del buen momento de España, una unión que el propio Lamine se encarga de destacar:

"En la selección hay jugadores del Madrid, del Barcelona, del Atlético... pero veo que hemos llegado a un punto en el que todos nos llevamos bien, somos amigos, nos juntamos en los descansos, y así jugamos mejor y disfrutamos más".