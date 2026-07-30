Lamine Yamal alucina con Inés García: "Si alguien lo consigue, me rapo las cejas"

La historia de amor entre Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, e Inés García avanza progresivamente. La primera vez que se les vio juntos fue por Grecia, pero el de Rocafonda no la presentó oficialmente como su pareja hasta la cena de celebración de final de temporada del conjunto azulgrana en el Casanovas Beach Club de Castelldefels.

Sin embargo, la creadora de contenido cuando estaba en Estados Unidos para apoyar al '19' de la selección española durante el Mundial, decidió contar cómo lo conoció y quiso dejar claro que "la relación no ha sido muy rápida, sino que ha ido despacio. Nos hemos ido conociendo poco a poco y estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos".

Actualmente, el futbolista del Barça está disfrutando de sus vacaciones con su pareja en la costa de Saint-Tropez, una comuna francesa situada en Var, concretamente en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

La creadora de contenido ha ido compartiendo cómo están siendo estos días de descanso a través de sus redes sociales, donde avisó de que "en realidad no estamos 'taaaannn' de vacaciones", ya que el de Rocafonda se está poniendo a punto para la nueva temporada.

En uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, la influencer sevillana decidió grabarse mientras se vestía para ir a de cena romántica: "Un día más nos vamos de cena y me vais a decir: 'Siempre vas con el mismo peinado'. Pero es que no me apetece llevar el pelo suelto en la playa".

La creadora de contenido decidió ponerse un vestido que lo han diseñado únicamente para ella: "Es increíble, pero increíble cómo queda de princesa. O sea, todavía no me caso, pero, si me casara, llevaría algo así seguro. Es increíble: de dos piezas. Mirad la espalda, con todos los botones. Es ideal".

En ese instante, apareció Lamine Yamal y lanzó un mensaje a los seguidores de la influencer: "Espectacular. Si encontráis a una chica que vista mejor y sea más guapa que ella, me avisáis, que me rapo las cejas".

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Una nueva muestra de amor que demuestra que la relación entre ambos va viento en popa.