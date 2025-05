¿Está Lamine Yamal a la altura de Messi y Ronaldinho?

/es/noticiasCon solo 17 años, Lamine Yamal ya es el líder indiscutible del FC Barcelona y de la selección española. Su irrupción ha sido tan meteórica como impactante: esta temporada acumula más de 40 contribuciones de gol entre tantos y asistencias, ha sido decisivo en los partidos grandes y, pese a su juventud, ya se le considera un firme candidato al Balón de Oro.

Su calidad, desborde y forma de jugar han despertado todo tipo de símiles con algunos de los mejores jugadores de la historia del club como Messi o Ronaldinho. Deco, director deportivo del Barça y testigo privilegiado de la era dorada del club, no rehúye estas comparaciones y habló sobre ello en una entrevista en el programa 'El món a RAC1' este pasado jueves.

“Las comparaciones son complicadas, pero normales. Si soy un seguidor del Barça, me ilusionan jugadores como Ronnie o Leo, y Lamine tiene una cosa que también tenían ellos: la confianza en sí mismo de los diferenciales”, explicó.

Yamal demostró durante esta campaña una capacidad asombrosa para abstraerse del contexto, rindiendo con naturalidad en estadios como el Giuseppe Meazza o el Santiago Bernabéu. “Eso es de los grandes, y él lo tiene”, sentenció.

Admiración a la mentalidad del canterano

Tras la eliminación en Champions, lo único que pidió Lamine fue jugar el Clásico contra el Real Madrid. Para Deco, ese detalle habla de su mentalidad ganadora: “Cuando no das vueltas a la derrota, cuando no te duele, no eres de los grandes. Y a él le duele. Eso es espectacular”.

Pese a la presión mediática y las expectativas crecientes, Deco no está preocupado. Confía plenamente en la fortaleza mental del canterano: “Tiene la capacidad técnica y mental para aguantar la presión. Nosotros hemos de ayudarle a que se sienta bien en el día a día, sin olvidar que tiene 17 años, hará 18 en julio”.

Sobre la posibilidad de que gane el Balón de Oro, Deco no escondió su entusiasmo: “Por supuesto que me gustaría que lo ganara. Prefiero que lo gane un jugador del Barça. ¿Raphinha? Ha hecho una temporada espectacular, pero no me gusta personalizar. Hay varios que pueden lograrlo”.

Aunque evitó ponerle etiquetas definitivas, Deco reconoció en Lamine esa “chispa” que distingue a los jugadores llamados a marcar época. El barcelonismo, mientras tanto, se ilusiona con la idea de estar presenciando el nacimiento de una nueva leyenda.