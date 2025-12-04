Lamine Yamal, Alexia y Rashford destapan su Spotify Wrapped: canciones y artistas favoritos del vestuario del Barça

El vestuario del FC Barcelona ha vuelto a abrir una pequeña ventana a su intimidad con la llegada del Spotify Wrapped 2025, la experiencia anual que recopila lo más escuchado del año por millones de usuarios en todo el mundo. En esta edición, lanzada ayer, el club azulgrana se ha sumado a la celebración compartiendo los gustos musicales de sus jugadores y jugadoras, una tradición ya esperada por los fans, especialmente desde el acuerdo global entre el Barça y Spotify.

Entre los nombres propios destaca de nuevo Lamine Yamal, que mantiene su fuerte conexión con el barrio barcelonés 405. Por segundo año consecutivo, Morad encabeza su lista de artistas más escuchados, en una selección donde también aparecen Beny Jr, Anuel AA, Myke Towers y Bad Bunny. Un Wrapped muy local, muy suyo, y que confirma que la joven estrella sigue fiel a sus raíces.

En cambio, Jules Koundé ha mirado hacia el Reino Unido, donde la escena urbana sigue marcando tendencia. Central Cee aparece dos veces entre sus canciones más reproducidas y ocupa el número dos en su ranking de artistas, solo por detrás de Dinos. El francés también ha tenido un año muy marcado por figuras estadounidenses como Kendrick Lamar y Nipsey Hussle, mientras que su canción del año es “Mutt”, del cantante Leon Thomas, un tema que ha ganado presencia en playlists de R&B contemporáneo.

Otro de los grandes protagonistas es Marcus Rashford, que se ha consolidado como el jugador con más minutos de escucha del equipo: 72.801 minutos. Su Wrapped refleja un gusto muy definido por el rap de EE. UU. y Reino Unido, con Gunna, Lil Baby, Lil Durk, Drake y Potter Payper entre sus favoritos. Una banda sonora intensa para un futbolista que vive cada detalle al máximo.

En clave local, Alejandro Balde también ha apostado por la escena barcelonesa. Su artista más escuchado es Cyril Kamer, con quien incluso ha compartido un guiño especial: una camiseta del Barça personalizada con su nombre. Una muestra de cómo la música se convierte en puente entre jugadores y artistas emergentes.

En el equipo femenino, Alexia Putellas vuelve a reafirmar su admiración por ROSALÍA, que figura entre sus artistas top junto a Bad Bunny, Beyoncé, Lia Kali y Lola Índigo. Un Wrapped poderoso, diverso y muy acorde con el carácter competitivo de la capitana. Por su parte, Salma Paralluelo se lleva el título de jugadora con más minutos de escucha: 43.698, con Rels B como líder absoluto de su lista.

Además, Spotify y el club han anunciado las nuevas “Wrapped 2025 Matchday Playlists”, disponibles el 5 de diciembre. Unas listas que recopilan los temas más escuchados por los equipos masculino y femenino para que los aficionados puedan sentirse, por un rato, como si estuvieran dentro del vestuario blaugrana minutos antes de un partido.

Con esta nueva edición de Wrapped, queda claro que el Barça late al ritmo de una banda sonora diversa, global y con fuerte identidad local. Un reflejo musical del ADN azulgrana: joven, creativo y siempre conectado con la cultura que le rodea.