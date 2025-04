Lamine Yamal: "Agradezco que Haaland reconozca mi trabajo"

Lamine Yamal tomó la palabra antes del Barça-Inter -fue su primera rueda de prensa-, durante el partido, a través de su recital, y también tras el encuentro. En su paso por los micrófonos de 'Movistar', el extremo de Rocafonda no ocultó su frustración por no haber podido lograr la victoria pero aseguró estar pensando ya en la 'batalla' de vuelta.

"Estoy un poco enfadado. Pensaba que podíamos ganar el partido perfectamente. Estaba un poco disgustado pero ya pensando en la vuelta e iremos a por ellos", comentó antes de explicar lo ocurrido en el calentamiento, lo que hizo saltar las alarmas. "He notado algo raro en el calentamiento pero he podido jugar el partido bien", comentó.

"Siempre intento darlo todo por el equipo. Quería más, quería ganar el partido. En la vuelta lo daremos todo. No he podido ver los goles. Muy contento por poder ayudar al equipo y a por más", dijo sobre el hecho de haber posado con la camiseta junto al dorsal 100 -por sus 100 partidos con el Barça- con un rostro serio.

"El último larguero quería rematar, pero no le he pegado muy bien", respondió Lamine al ser preguntado por la última ocasión, que pudo haber sido el 4-3 para el elenco de Flick.

A Lamine también le mostraron la publicación de Haaland, que se deshizo en elogios hacia el azulgrana en redes sociales. "La verdad que no he visto nada. Agradecido, agradecido a que Haaland reconozca mi trabajo, pero me centro en jugar, en disfrutar sobre el césped con el balón", apuntó.