Lamine Yamal, un activo estratégico en el mundo del marketing deportivo: registra 7 marcas comerciales válidas hasta 2035

Lamine Yamal es uno de los mejores futbolistas del mundo. El azulgrana es considerado ya un 'jugador franquicia', una mina de oro con tan solo 18 años. Con casi toda la carrera por delante, alcanzó la mayoría de edad con múltiples récords e hitos en sus bolsillos. El niño prodigio de Rocafonda está cumpliendo un sueño, y ya es más que una marca.

Su irrupción meteórica en la élite del fútbol ha venido acompañada de un creciente interés comercial que lo posiciona como un activo estratégico en el mundo del marketing deportivo. Desde sus primeros minutos con el primer equipo del FC Barcelona, Lamine Yamal ha proyectado una imagen fresca, cercana y auténtica, valores especialmente codiciados por las marcas en la actualidad. Su personalidad y naturalidad ante los focos, además de su desparpajo tal y como muestra en los partidos con el Barça, lo convierten en un perfil ideal para campañas dirigidas a nuevas generaciones.

El ecosistema 'Lamine Yamal'

El entramado empresarial que rodea a Lamine Yamal va mucho más allá de los contratos publicitarios tradicionales. Su proyección ha activado una estrategia estructurada en torno a la gestión de marca personal, impulsada por el representante Jorge Mendes (Gestifute), uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial.

Por lo que hace a su equipo, está formado por 10 personas que trabajan casi exclusivamente en su carrera, encargándose de todo, desde el marketing y la logística hasta la estrategia digital y las colaboraciones con marcas, según informa el periodista Guillem Balagué. Además de sus amigos, Moha y Souhaib, o sus padres, que lo asesoran en todo momento de forma más próxima.

Lamine, con la camiseta que España lucirá frente a Serbia / ADIDAS / Europa Press

Por lo que hace a las marcas, Lamine ha registrado 7 marcas comerciales válidas hasta 2035. Estas marcas no se limitan al uso de su nombre, sino que abarcan distintas categorías de producto, lo que permite diversificar futuras líneas de negocio.

Una fuente de ingresos, pero con sentido

Lamine busca las marcas que se enfocan a los jóvenes o a las tecnologías. Se mueve en el triángulo estratégico: deporte (Adidas, Powerade), lifestyle (American Eagle, Beats) y tecnología (OPPO, Konami), sumado a algunas colaboraciones como Visa o Nesquik.

Lamine Yamal y su marca '304' junto a Adidas / SPORT.es

La estrategia encaja con una tendencia cada vez más extendida entre las grandes estrellas, que consiste en convertir su nombre en una plataforma comercial propia, como hicieron en su momento Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo.

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Dos de ellas están bajo su nombre completo, y las demás bajo su marca “304”. Su acuerdo con adidas tiene un valor aproximado de 32 millones de euros, según cuenta también Balagué, lo que lo convierte en una de las principales apuestas de futuro de la marca.