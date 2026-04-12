Lamine Yamal activa el 'modo Lebron James' para la remontada ante el Atlético

Lamine Yamal activó el modo remontada a través de sus redes sociales. El joven extremo del FC Barcelona cambió su fotografía de perfil en Instagram (la tenía en blanco hacía tiempo) por una imagen de LeBron James, señal de su mentalidad de cara al trascendental duelo del próximo martes en el Metropolitano. El equipo de Hansi Flick encara el partido de vuelta con la obligación de dar la vuelta al 0-2 encajado en la ida disputada en el Camp Nou.

El canterano eligió la figura del 'Rey' de la NBA como fuente de inspiración para una noche en la que solo al Barça remontar para seguir vivo en la Champions. La referencia no es casual, pues James protagonizó en 2016 la mayor remontada de la historia del baloncesto al revertir un 3-1 en las Finales frente a Golden State, un precedente de fe y competitividad al que ahora se aferra la gran perla de la Masia para soñar con las semifinales de la Champions League.

El mensaje de la nueva estrella

Lamine Yamal, que se ha consolidado como el principal argumento ofensivo del conjunto catalán esta temporada, viene de firmar un partidazo en el derbi contra el Espanyol y asume los galones de líder del equipo.

La plantilla azulgrana necesita marcar al menos dos goles en el feudo colchonero para igualar una eliminatoria que se puso muy cuesta arriba tras el encuentro de ida. El desafío técnico y físico es mayúsculo, pero la actitud de Lamine Yamal demuestra que el vestuario no da por perdido el cruce europeo a pesar de la solidez defensiva que acostumbra a mostrar el Atlético de Madrid en su estadio.

Un espejo donde mirarse

La elección de LeBron James simboliza la resistencia y la capacidad de superar escenarios totalmente adversos. El Barça busca repetir la gesta que el alero de Akron firmó en Cleveland, trasladando esa mentalidad ganadora al césped del Metropolitano. Lamine Yamal, consciente de los focos que apuntan sobre su figura, envió un mensaje de unidad y confianza a través de una de las imágenes más icónicas del deporte mundial.

El martes se dictará sentencia en un estadio que lucirá sus mejores galas para recibir a un Barça herido pero motivado. La fe de Lamine Yamal y su conexión con la leyenda de Ohio marcan el camino de una expedición que viaja a la capital con la convicción de que, al igual que ocurrió en las Finales de 2016, ninguna ventaja es definitiva si enfrente hay un equipo decidido a cambiar el guion de la historia.