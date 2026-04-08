Lamine Yamal acepta el desafío en Champions: mensaje directo al Atlético

Lamine Yamal ya ha dejado su huella en la eliminatoria ante el Atlético… antes incluso de que ruede el balón. El extremo del FC Barcelona ha lanzado un mensaje en sus redes que, aunque sin palabras, ha dejado claras sus intenciones antes del duelo de ida de cuartos de final ante el Atlético de Madrid.

En las horas previas al partido del Spotify Camp Nou, el canterano ha publicado un ‘story’ en Instagram con una imagen suya haciendo malabares con el balón —correspondiente a la vuelta de semifinales del pasado curso en San Siro— acompañada del tema ‘Baile de Favela’ de MC Joao. Un guiño directo al espectáculo, al desparpajo… y también al desafío.

La imagen publicada en el Instagram de Lamine Yamal / Instagram

Reto ante la amenaza de suspensión

El contexto de la previa ha estado marcado por la amenaza de sanción en el Metropolitano: Lamine llega apercibido y una amarilla le dejaría fuera de la vuelta en Madrid. Desde el lado rojiblanco se da por hecho que habrá un marcaje duro, insistente, con el objetivo de sacarle del partido. Un plan que pasa tanto por lo táctico como por lo emocional.

Pero la reacción del ‘10’ azulgrana apunta en la dirección contraria. Lejos de esconderse o rebajar pulsaciones, el internacional español parece asumir el escenario con naturalidad y hasta con cierta dosis de provocación futbolística.

La elección de la imagen publicada no es casual: remite a uno de sus grandes escaparates europeos, un partido en el que, pese a la eliminación ante el Inter de Milán, dejó una actuación que sigue en el recuerdo del barcelonismo por la superioridad insultante sobre el césped.

El factor emocional, clave

En el Barça son conscientes de lo que hay en juego. Sin Raphinha, gran parte del desequilibrio ofensivo recae sobre Lamine. Y el Atlético lo sabe. Por eso, más allá del ruido previo, la clave estará en cómo gestione el joven extremo ese foco constante: las faltas, los duelos individuales, la tensión de una eliminatoria de este calibre.

Hansi Flick ya insistió en la previa en la necesidad de mantener la cabeza fría. Pero Lamine, a su manera, ha dejado claro que no piensa renunciar a su esencia. El mensaje, al más puro estilo Neymar: jugar, encarar y disfrutar.

En el partido más importante del curso hasta la fecha, el genio azulgrana no solo acepta el reto. Envía un mensaje directo al Atleti: si lo buscan, lo van a encontrar.