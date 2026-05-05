Lamine Yamal acelera en su recuperación y ya trabaja en el gimnasio

Lamine Yamal no quiere perder ni un minuto. El extremo del FC Barcelona ha lanzado un mensaje de optimismo tanto a la afición culé como a la Selección Española, publicando una historia en su cuenta de Instagram.

En la imagen se ve al jugador ejercitándose sobre una bicicleta estática en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Tras la rotura parcial del bíceps femoral que le impedirá acabar la temporada con el Barça y que le dejará fuera del clásico del próximo domingo, el joven crack ya ha regresado al trabajo en el gimnasio siguiendo su tratamiento conservador, tal y como informó el club en el parte médico.

Historia de Lamine Yamal en instagram haciendo bicicleta estática / Instagram @lamineyamal

Su objetivo está claro: recuperar tono físico y cumplir los plazos de recuperación para llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial 2026. Lamine tiene el torneo entre ceja y ceja, y esta imagen demuestra que su implicación es total.

El pulso en los despachos

Sin embargo, esta vuelta al trabajo físico se produce en un clima de máxima alerta institucional. Tal y como ha venido revelando SPORT, los despachos han echado humo en las últimas semanas con reuniones y contactos constantes entre la cúpula del FC Barcelona y la RFEF para tratar el 'caso Lamine'.

La postura en la Ciudad Condal es inamovible: el Barça exige a la Federación máxima cautela y que no se asuma ni el más mínimo riesgo con el jugador de 18 años. En el club escuece perderlo en la recta final de LaLiga para curarlo bien y temen que la RFEF repita errores del pasado forzando a sus estrellas jóvenes.

Por su parte, la hoja de ruta de la Selección sigue intacta tras las cumbres entre ambas entidades. Luis de la Fuente mantiene su plan de incluirlo en la lista mundialista, con la promesa de dosificar sus minutos y usarlo como revulsivo en la fase de grupos para que gane rodaje, sobre todo en un pulso final ante Uruguay si las cosas se ponen difíciles. Un culebrón médico y deportivo que, mientras se resuelve en los despachos, Lamine combate a base de pedales.