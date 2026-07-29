FAMOSOS
Lamine Yamal: "Mi abuela llegó sola a España desde Marruecos colándose en un autobús. Fue la primera en llegar. Mis padres se conocieron en Barcelona y empezamos a vivir en una residencia de padres jóvenes"
El delantero del FC Barcelona explica las dificultades económicas de su infancia
Con solo 19 años, Lamine Yamal ya es una de las grandes estrellas del fútbol mundial, aunque su camino hasta la élite está ligado a una historia familiar llena de esfuerzo y de momentos que han marcado su vida.
En una entrevista en el pódcast de José Ramón de la Morena, el jugador de Rocafonda explicó cómo comenzó la historia de su familia en España, poniendo el foco en la figura de su abuela paterna.
"La primera en llegar fue mi abuela por parte de mi padre, que llegó sola en autobús. Se coló en el bus en Marruecos, paró en Algeciras, paró en Granada y consiguió llegar a Mataró. Fue la primera en llegar de nuestra familia", explicó el internacional español.
Según contó Lamine, una vez instalada en España comenzó a trabajar sin descanso para reunir el dinero suficiente y poder traer a su padre: "Trabajaba de mañana, de tarde y de noche para que mi padre pudiera venir, porque él se quedó en Marruecos solo con su hermana. Cuando hizo un poco de dinero le pagó a una señora para que trajera a mi padre cuando tenía tres años".
La historia de su madre siguió un camino parecido. Tal y como explicó el futbolista, ella llegó desde Guinea Ecuatorial cuando apenas tenía tres años junto a su abuelo y acabaron instalándose en Barcelona, donde años después, sus padres terminarían conociéndose y comenzarían una vida en común.
El delantero del FC Barcelona también recordó cómo fueron sus primeros años de vida, marcados por una situación económica complicada: "Empezamos a vivir como en una residencia con otros padres jóvenes y yo me crie ahí, que era como un comedor y nos daban comida a todos".
El futbolista explicó que, después de aquella etapa, su familia continuó mudándose de un sitio a otro gracias a la ayuda de amigos y conocidos: "Siempre hemos vivido en lo típico que un amigo tiene una casa y te deja una habitación. Esto hasta que mis padres se separaron".
Tras la separación de sus padres, su padre se fue a vivir con su abuela, mientras que él se quedó con su madre en Granollers. Allí compaginó el colegio con sus entrenamientos en el Barça mientras su madre trabajaba para sacar la familia adelante: "Yo iba al cole, volvía, me iba a entrenar y por la noche veía a mi madre, porque ella se iba a trabajar a las seis".
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