Lamine Yamal: 50 goles como 50 soles

Lamine Yamal no estaba cuajando su mejor partido en San Mamés. Muy marcado por Adama Boiro y perseguido por las ayudas de los defensores del Athletic, el crack no podía marcar las diferencias hasta que llegó el momento clave.

Sin embargo, los cracks no precisan mucho para lucir. El pasado no vale, el presente es lo que cuenta. Lamine supo aprovecharse de un gran pase de Pedri para recortar hacia el interior del área y con su pierna zurda colar el balón tras tocar en la escuadra. Unai Simón solo pudo seguir la pelota con la mirada.

Un auténtico golazo para doctorarse en La Catedral. Ya son 9 goles en los últimos 11 partidos y 19 en total con el FC Barcelona. Es el máximo realizador del equipo con tres tantos más que Ferran Torres. Y es el tercer máximo goleador de la Liga por detrás Muriqui (18) y Mbappé (23). Lamine ha logrado 14 en el campeonato liguero.

Sus 14 goles en la Liga permiten a los barcelonistas mantener el liderato en un partido muy competido en San Mamés. El Barça está en cabeza gracias en buena parte a la calidad individual de un mago de tan solo 18 años.

Racha impresionante

Según informa 'Mister Chip', Lamine Yamal ha marcado 50 goles en competiciones profesionales (44 con el Barcelona y 6 con la selección española) con 18 años y 237 días. Messi llegó a los 50 goles con 20 años y 315 días. Cristiano llegó a los 50 goles con 21 años y 297 días.

Cifras impresionantes de un futbolista que está cuajando una segunda fase de la temporada impresionante. Precisamente la semana pasada admitió que antes no era feliz porque había una serie de aspectos que le atormentaban, pero parece que ya los ha solucionado, a tenor de los resultados que ha cosechado el equipo y, especialmente, de la racha goleadora de Lamine.

¿Es esto la felicidad? Seguramente espera poder redondear esta impresionante racha con títulos. De momento, la Liga cada vez está más cerca pese a que el partido disputado en San Mamés no fue para lanzar cohetes. Sin embargo, no siempre debe brillar todo el equipo. Si lo hace uno, como Lamine, a veces es suficiente.