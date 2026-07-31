Lamine Yamal (19 años): "Saliendo de Mataró, no estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social. Desconecté de las clases, no estaba cómodo. En el colegio no estaba en mi sitio"

Lamine Yamal es uno de los nombres propios del verano tras convertirse en una pieza clave para Luis de la Fuente en la conquista de la segunda estrella de España. El de Rocafonda llegó a la concentración entre algodones después de sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. A pesar de que salió desde el banquillo en el primer partido ante Cabo Verde, el futbolista del Barça terminó siendo titular en la resta del torneo.

Actualmente, el '10' del FC Barcelona está disfrutando de sus vacaciones con su pareja, Inés García. A uno de los destinos a los que acudirá será a Rocafonda, uno de los barrios más populares y multiculturales del Maresme, donde creció. Nunca se ha olvidado de sus orígenes y, siempre que puede, celebra sus goles dibujando el número 304 en homenaje a Rocafonda, ya que corresponde a los tres últimos dígitos del código postal del barrio (08304).

Hace un año, Lamine Yamal acudió al pódcast 'Resonancia de Corazón', presentado por José Ramón de la Moreno, donde confesó cómo fueron sus inicios en el barrio de Rocafonda. En primer lugar, explicó cómo su abuela llegó sola a España desde Marruecos, colándose en un autobús: "Fue la primera en llegar. Empezó a trabajar para que mi padre pudiera venir. Mi madre vino con mi abuela desde Guinea".

"Mis padres se conocieron en Barcelona y empezamos a vivir en una residencia de más padres jóvenes. Yo me crie ahí, era como un comedor donde nos daban comida a todos. Luego siempre hemos vivido en alguna habitación que dejaban amigos, hasta que se separaron mis padres", comentó.

Uno de los cambios más radicales que notó fue cuando empezó a vivir en La Masia: "No estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social y otras cosas. Desconecté de las clases, no estaba cómodo. Me llevaba bien con los de la Masia, pero en el colegio no estaba en mi sitio".

El principal motivo que destacó es que "venía de un colegio donde me encontraba al de mi barrio, al de la panadería, al carnicero... era otra cosa. Me hubiera gustado estudiar, pero creo que no estoy hecho para eso".

Lamine Yamal, junto a su familia: su madre Sheila Ebana y su hermano Keyne Yamal / Sport.es

El de Rocafonda les llegó a confesar a sus padres que "si de vosotros depende que yo trabaje, estamos jodidos", aunque confesó que "si vosotros queréis que sea futbolista tranquilos, porque voy a ser futbolista. Mi madre me decía que no iba a jugar si no estudiaba".

Noticias relacionadas

"Hasta cuando debuté también me echó la bronca porque tenía que estudiar y no estaba estudiando. Le recomiendo a la gente que no haga lo que yo, porque perfectamente podía no haber pasado que fuera futbolista", concluyó.