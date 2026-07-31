Lamine Yamal (19 años), sobre Mounir Nasraoui: "Como mi padre es joven, lo considero un amigo. Jugamos juntos a la PlayStation"

Con solo 19 años, Lamine Yamal ya es una de las grandes estrellas del fútbol mundial, aunque su camino hasta la élite ha estado marcado por una historia familiar llena de sacrificios. Entre todas las personas que han formado parte de ese recorrido, una de las más importantes ha sido su padre, Mounir Nasraoui.

El delantero del FC Barcelona ha explicado en varias ocasiones que sus padres atravesaron una etapa muy complicada cuando él nació, ya que ambos eran muy jóvenes, apenas tenían dinero y tuvieron que asumir grandes responsabilidades mientras intentaban sacar adelante a la familia.

En una entrevista para 'El Larguero', el futbolista habló del enorme esfuerzo que hicieron sus padres para que nunca le faltara de nada: "Mi madre me tuvo con 16 años y mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión".

Mientras su madre trabajaba en un restaurante de comida rápida, su padre fue encadenando diferentes empleos para contribuir a la economía familiar.

Lamine Yamal con sus padres / Archivo

Poco tiempo después, Lamine comenzó a destacar en el fútbol y acabó incorporándose a las categorías inferiores del FC Barcelona, donde empezó una carrera que le ha acabado llevando a la élite.

A pesar de la separación de sus padres, el vínculo entre el jugador y Mounir nunca se rompió. De hecho, el internacional español ha dejado claro en varias ocasiones que su padre ha sido uno de sus principales apoyos y que la relación entre ambos es muy cercana.

Así lo explicó durante una entrevista concedida al programa 'Ficció', de TV3: "Como es joven también lo considero un amigo. Nos vemos cada día y jugamos juntos a la PlayStation".

Mounir tampoco ha ocultado nunca la admiración que siente por su hijo. De hecho, siempre ha defendido que supo desde el primer momento que estaba destinado a convertirse en una estrella: "Yo supe lo de mi hijo cuando nació, sabía que iba a ser una estrella. El que es padre lo sabe y cualquier padre quiere que su hijo sea el mejor".

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Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, descubre el mural en su casa. / Instagram/@hustle_hard_304

Ese cariño también se refleja en su casa, ya que el salón de la vivienda está repleto de fotografías familiares, camisetas del FC Barcelona, banderas y diferentes recuerdos relacionados con la trayectoria del futbolista. Entre todos esos objetos destaca un gran mural en el que aparecen padre e hijo y una figura inspirada en el jugador.