Lamine Yamal (19 años): "Sé lo importante que es para los niños y las niñas tener un lugar seguro donde jugar"

Lamine Yamal es una de las figuras más influeyentes en el panorama futbolístico. A los 19 años de edad, se ha convertido en una gran estrella mundial, además de ser el jugador que lleva el '10' en el FC Barcelona, que coge especial relevancia. El de Rocafonda ha batido numerosos récords de precocidad y se ha consolidado como una de las grandes estrellas emergentes de este deporte.

Siempre ha sido una persona muy comprometida con los más pequeños y entiende la dificultades que pueden tener algunos barrios y familias para salir adelante. Nacido en Esplugues, Lamine es hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana, y suele expresar con orgullo sus raíces y el vínculo con la comunidad en la que creció.

Los niños y niñas merecen tener un balón para jugar

El fútbol estuvo presente durante toda su infancia y, siendo muy joven, ingresó en La Masia, la prestigiosa cantera del FC Barcelona, donde progresó rápidamente a través de las categorías inferiores del club.

"Crecí con una familia, un balón, un parque y un sueño. Jugar al fútbol me dio estructura, un sentido de pertenencia y esperanza para el futuro", dice Lamine, que el pasado mes de junio se convirtió en embajador de Unicef. El azulgrana, como ya dijo en su día en el documental de 3Cat 'Revolución 304', lo más importante del mundo es no perder tus orígenes, ser consciente de donde vienes para seguir creciendo como persona.

"Sé lo importante que es para los niños y las niñas tener un lugar seguro donde jugar para que puedan, simplemente, disfrutar de ser niños, descubrir el mundo, imaginar y crecer. Sin embargo, millones de niños y niñas en todo el mundo están creciendo sin espacios seguros donde jugar", afirma Lamine.

Lamine Yamal es una de las grandes figuras del fútbol que viste Adidas / JAVI FERRANDIZ

La influencia de Lamine

Como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Lamine impulsará iniciativas para promover el derecho de la infancia al juego y pondrá el foco en apoyar a niños y niñas afectados por conflictos armados, catástrofes naturales y otras situaciones de emergencia.

A través de las redes sociales de Lamine, que cuenta con 87 millones de personas y a la enorme influencia que ejerce entre el público más joven en todo el mundo, ayudará como plataforma única para sensibilizar, movilizar e impulsar la defensa de los derechos de la infancia.

"Cuando se les niega la oportunidad de jugar, también se les priva de la posibilidad de desarrollar habilidades, hacer amigos e imaginar un futuro mejor", reivindica Lamine.

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Lamine también apoya la iniciativa Play for Every Child de UNICEF, que moviliza a los sectores del entretenimiento, la música, el deporte y los videojuegos en favor de los derechos de la infancia.