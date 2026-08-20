Lamine Yamal (19 años): “Empecé estudiando en Granollers y luego cambié al instituto de La Masia. Saliendo de Mataró no estaba acostumbrado a convivir con gente de otro rango social, me desconecté de las clases”

Lamine Yamal es una referencia mundial. El extremo de Rocafonda se alzó con su primera Copa del Mundo el pasado mes de julio al derrotar a Argentina en la final. A sus 19 años, Lamine va quemando etapas a toda velocidad, a un ritmo vertiginoso que lo va integrando en la historia, aunque hablar de eso quizá es pronto.

El 'niño prodigio' de La Masía empezó a brillar muy joven. De hecho, llegó a debutar con el primer equipo a los 16 años, cuando apenas estudiaba, ya que estaba 100% centrado en su carrera profesional. Muchos se preguntan qué hay más allá de las canchas y cómo ha sido su formación académica mientras construía una brillante carrera deportiva.

Completó la Educación Secundaria Obligatoria

La realidad es que Lamine Yamal se crió en Rocafonda, un barrio obrero de Mataró (Barcelona). Pero en cuanto a sus estudios, hizo la Educación Primaria en la Escola Pereanton, que destaca por su proyecto musical, donde él solía aprender a tocar el trombón durante las horas lectivas.

“Un día le dije a mi madre: ‘voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada y voy a prepararme para el entrenamiento de la tarde’. Ella no lo entendía y me echaba broncas porque quería que estudiara; incluso, hasta el día en que debuté con el Barça seguía diciéndome que debía estar en clase. Al final comprendió que era mi sueño y me apoyó”, confesó.

Después, cursó la ESO a distancia, a través del centro de formación de La Masía del FC Barcelona y de tutores especializados para deportistas de élite. El propio Lamine, en 2025, confesó que tomó la decisión de abandonar la escuela para concentrarse en su carrera deportiva.

Jugando la Eurocopa y estudiando

Si os acordáis, durante la Eurocopa de 2024, Lamine afirmó que se llevó los apuntes para terminar la ESO, ya que tenía examenes finales. “Me hubiera gustado tener una carrera, pero no estaba hecho para eso. No me arrepiento de nada, fueron experiencias que me formaron”, dijo el jugador.

En aquella Eurocopa, Lamine fue una de las figuras más destacadas marcando un golazo en semifinales ante Francia y repartiendo un total de 4 asistencias durante el torneo. Y todo con apenas 16 años, pues cumplió 17 el día antes de la final.

Lamine Yamal ha vuelto a ser titular en el Gamper / Dani Barbeito

No estaba del todo a gusto en clase

"Empecé estudiando en Granollers y luego me cambié al instituto que te llevan desde la Masía, que es el de dentro. El primer año me fue bien y el segundo ya... pues no estaba acostumbrado a ir a clase con la gente que era diferente a la de Mataró, que son de otro rango social", decía la estrella del FC Barcelona en declaraciones a la Fundación José Ramón de la Morena.

Lamine Yamal terminó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante la Eurocopa 2024. "Me desconecte de las clases, no estaba a gusto. No me sentía cómodo, comentaba.

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"Entre los profesores, los compañeros... me llevaba muy bien con los de La Masía, pero no estaba en mi sitio. Yo venía de un colegio donde me encontraba el de mi barrio, me encontraba el de la panadería o al carnicero", cerraba. Lamine es un chico de barrio e intenta mantener su esencia siempre que puede. Le gustaba lo sencillo.