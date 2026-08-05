Lamine Yamal (19 años): "Mis padres se conocieron en Barcelona y empezamos a vivir en una residencia de padres jóvenes. Yo me crié ahí, era como un comedor donde nos daban comida a todos"

Con solo 19 años, Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El jugador azulgrana se ha ganado la admiración de millones de aficionados, pero detrás de todo ese éxito hay una historia marcada por años de dificultades económicas, mudanzas y mucho esfuerzo por parte de sus padres, que hicieron todo lo posible para ofrecerle un futuro mejor.

El delantero ha dejado claro que nunca tuvo dudas sobre el camino que quería seguir. "Si de vosotros depende que yo trabaje, estamos jodidos. Pero si vosotros queréis que sea futbolista, tranquilos, porque voy a ser futbolista", les dijo a sus padres cuando era un adolescente.

Sin embargo, su madre tenía las cosas muy claras y siempre insistió en la importancia de los estudios, hasta el punto de seguir echándole la bronca incluso después de su debut con el primer equipo.

La infancia de Lamine no fue sencilla, y es que en una entrevista concedida a 'El Larguero' explicó que sus padres tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para salir adelante y que nunca le faltara de nada: "Mi madre me tuvo con 16 años y mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión".

Lamine Yamal con sus padres / Archivo

En una entrevista para el pódcast de José Ramón de la Morena, Lamine recordó cómo fueron aquellos primeros años y explicó que sus padres se conocieron en Barcelona, donde empezaron a construir una vida juntos en medio de una situación económica especialmente complicada.

"Mis padres se conocieron en Barcelona y empezamos a vivir en una residencia de padres jóvenes. Yo me crie ahí, era como un comedor donde nos daban comida a todos (...) Estábamos en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio".

Lamine comentó que nunca habían tenido un hogar fijo: "Luego siempre hemos vivido en alguna habitación que dejaban amigos, hasta que se separaron mis padres", relató el delantero del Barça.

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Lamine Yamal con su madre Sheila Ebana / Instagram @lamineyamal

La separación de sus padres supuso un punto de inflexión en la vida del futbolista, ya que su padre se trasladó a casa de la abuela, mientras que él se fue a vivir a Granollers junto a su madre. Fue entonces cuando empezó a compaginar el colegio con los entrenamientos en el Barça.