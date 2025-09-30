Lamine Yamal, al 100% para recibir al PSG

Hansi Flick dirigió este martes por la mañana la última sesión de entrenamiento antes de recibir al Paris Saint-Germain, en un encuentro correspondiente a la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Lo hizo, como viene siendo habitual, en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Todos los focos apuntaban a Lamine Yamal, quien saltó al césped acompañado de Jules Koundé. El delantero formado en La Masia está al 100% para este partido tan importante e, incluso, podría participar en los 90 minutos que dure. Las molestias en el pubis que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante cuatro partidos ya están olvidadas. Ya se pudo apreciar durante la media hora que jugó contra la Real Sociedad, donde fue un auténtico revulsivo, asistiendo a Lewandowski para que remontase el encuentro y situase el 2-1 definitivo en el marcador.

También estará presente en la convocatoria Alejandro Balde. El lateral izquierdo entrena con el grupo con total normalidad desde el jueves, pero el 'staff' técnico que lidera Hansi Flick apostó por reservarlo el fin de semana frente al conjunto 'txuri urdin', en vistas del partido del miércoles ante el PSG. Veremos si está para hacerlo como titular o si el entrenador alemán seguirá apostando por Gerard Martín en esta posición.

Antes de preparar la táctica, se realizaron varios rondos con buen ambiente característico de este vestuario. Además, también hubo momento para los habituales pasillos de collejas para Dro y Marc Bernal. ¿El motivo? En el caso del primero, su debut oficial con el primer equipo: fue ante la Real Sociedad y, además, lo hizo como titular. Por lo que respecta al segundo, ayer oficializó su renovación con el FC Barcelona por cuatro años más: hasta el 30 de junio de 2029.