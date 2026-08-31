Lamine vuelve a sonreír y sigue haciendo historia

Por fin llegó el primer gol de Lamine Yamal. El de Rocafonda no había visto portería en las dos primeras jornadas de Liga. A la tercera, fue la vencida. El atacante azulgrana se sacó un estratosférico golpeo de balón con la izquierda para alojar el balón en la escuadra de la portería defendida por Dani Cárdenas y remontar un partido que se le había complicado al Barça con un tempranero tanto de Camello. Lamine marcaba un minuto después de que Raphinha hubiese empatado el choque.

El de Rocafonda lo celebró con ganas después de haber protagonizado ya antes del gol algunas jugadas de mucho mérito por la banda derecha, poniendo peligrosos centros que no habían podido aprovechar sus compañeros. Lamine, que ha sido titular en los tres partidos oficiales jugados por el equipo de Hansi Flick, está cada vez más cerca de llegar al cien por cien de su forma física tras haber disputado un Mundial al que llegó lesionado y haber tenido después unas vacaciones que provocaron que pudiese hacer poca pretemporada.

El de Rocafonda, al que se había visto algo serio en los partidos anteriores, especulándose que era debido a la situación de su gran amigo, Alejandro Balde, y también por no haber podido ver portería todavía, volvió a sonreír y a celebrar un gol con algo de rabia. Ya había avisado Flick que volvería la felicidad al rostro de Lamine. Pasó ante el Rayo Vallecano por partida doble, pues fue el encargado de cerrar la goleada con un nuevo disparo con la zurda. Como decía el entrenador alemán, no se puede tener buena cara todos los días.

Hace historia

El primert gol de Lamine ante el Rayo era el número 50 que marca con el primer equipo azulgrana y se convierte en el jugador más joven que llega a esta cifra en las cinco grandes ligas europeas, superando a dos monstruos como Erling Haaland y Kylian Mbappé. El extremo de Rocafonda suma 31 goles en la Liga, once en la Champions, cinco en la Copa del Rey y tres en la Supercopa de España. Se estrena Lamine esta temporada tras haber anotado 24 goles en 45 partidos el pasado curso, 18 en 55 en la temporada 2024-25 y siete en 50 en la 2023-24, la de su consolidación en el primer equipo del Barça.

Con el primer tanto ante el Rayo Vallecano, Lamine también se convirtió en el jugador más joven de la historia del Barça en llegar a los 50 goles con la camiseta del primer equipo. Lo ha logrado con 19 años y 50 días. Según datos de Oriol Jové, supera a Escolà (20 años y 358 días), Messi (21 años y 152 días), Saviola (22 años y 31 días) y Paulino Alcántara (22 años y 96 días).

El primer gol de Lamine con el primer equipo del Barça llegó el 8 de octubre de 2023 ante el Granada. Aquel día, con una edad de 16 años y 87 días, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga. El de Rocafonda sigue logrando récords. Y alguno más caerá.