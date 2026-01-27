Lamine vuelve con ganas de Champions... y de liarla de nuevo

Lamine Yamal vuelve al Spotify Camp Nou solo tres días después de haber dejado a todos con la boca abierta tras el golazo que se inventó, de semichilena, y que cerró a lo grande la goleada por 3-0 frente al Oviedo. Una diana que, al margen de su belleza estética, confirma los notables números que encadena el de Rocafonda esta temporada: 11 tantos y 11 asistencia para un total de 22 contribuciones de gol, quien más suma en la plantilla azulgrana seguido por Fermín López, con 20.

FC Barcelona - Real Oviedo | El gol de Lamine Yamal / LALIGA

Lamine tiene ganas de Champions, pues se quedó sin jugar en el anterior compromiso, en Praga frente al Slavia (2-4) por sanción. Fue el primer jugador azulgrana en ver tres amarillas. Se las enseñaron ante el PSG, Brujas y Eintracht de Frankfurt. El de Rocafonda regresa a la máxima competición continental con el objetivo de liderar al conjunto azulgrana hacia el top-8. Frente al Copenhague, será necesario ganar y por el máximo de goles posible. Y ahí es donde el canterano azulgrana adquiere un papel protagonista.

La exigencia de Flick

A sus 18 años, Lamine Yamal es capaz de echarse al equipo azulgrana a sus espaldas, lo ha hecho en más de una ocasión. Y cada vez va adquiriendo más 'intangibles' para convertirse en el mejor. Tener cada día a su lado a un técnico de la exigencia de Hansi Flick le ayuda a crecer en todos los sentidos. Tras el partido contra el Oviedo, lógicamente los medios de comunicación 'acribillaron' al alemán con preguntas sobre el extraordinario gol de su jugador. Flick fue muy claro: le gustó más la presión que ejerció Lamine para recuperar y asistir en el primero, el que abrió la cuenta. Es lo que le pide porque sabe que lo otro es innato.

ADN Masía 2x17 Los cuatro mejores goles de Lamine Yamal en la cantera / Sport.es

En esta Champions League, el de Rocafonda suma dos goles y una asistencia, aunque hay quien también le da la que provocó el gol en propia puerta de Tzolis para el definitivo 3-3 en Brujas. Sus dianas fueron ante Olympiacos y el propio Brujas, mientras que en el Spotify Camp Nou contra el Eintracht, puso un centro a la cabeza de Koundé para ganar el partido (2-1).

En el global de la competición continental, Lamine Yamal disputará contra el FC Copenhague su partido número 29. El balance es de 7 goles y 6 asistencias, es decir, casi alcanza una contribución de gol cada dos encuentros. Pero el canterano es mucho más, es su capacidad de regate, que cada vez pone más a prueba, es su visión de juego, su descaro y su capacidad para tomar las riendas cuando las situaciones se complican. Un futbolista que este miércoles será imprescindible para lograr el ansiado objetivo del top-8.