Lamine está de vuelta y Pedri sigue al margen a tres días del duelo ante el Athletic

El regreso de Lamine Yamal con el grupo ha sido la gran noticia del último entrenamiento del Barça. El delantero trabajó ayer en el gimnasio pero esta mañana ya saltó al césped junto al resto de sus compañeros y estará ante el Athletic si no ocurre nada extraño.

Hay que recordar que se sometió a un procedimiento médico invasivo de radiofrecuencia antes del parón que recomendaba reposo entre 7 y 10 días. Una intervención para aliviar sus molestias en el pubis que hizo que fuera desconvocado con la selección. Una vez superado el plazo de descanso, Lamine ya ha entrenado con el grupo aunque aún sin forzar la máquina para probarse.

En cambio, a tres días para el duelo, Pedri sigue al margen. Según AS, estaba previsto que ayer ya hiciera parte con el grupo, pero una gastroenteritis lo habría impedido. Este miércoles ha llegado a la Ciutat Esportiva algo más tarde que sus compañeros (09.30 h.) y tampoco ha participado en la segunda sesión de la semana. El canario ha hecho una parte de la sesión en el césped.

Teniendo en cuenta que solo quedan dos entrenamientos más antes del partido del sábado, su presencia en el partido parece dudosa. El que sí que ha vuelto a completar parte de la sesión con el grupo ha sido Raphinha.

El brasileño podría volver este fin de semana contra el Athletic Club, en el debut de la temporada en el Spotify Camp Nou, pero antes necesita completar toda la semana sin molestias. En el club hay confianza, pero no quieren precipitar su regreso, ya que cuando parecía totalmente recuperado sufrió nuevas sensaciones incómodas que frenaron su vuelta, y no quieren que la situación se repita.

Otro que progresa de manera favorable es Marc Casadó, que ha entrando con el g rupo al igual que Raphinha. Si todo continúa en la misma línea, debería estar a punto ante el Athletic. Una gran noticia para Flick, que cuenta con la baja de Frenkie de Jong y seguramente la de Pedri. Teniendo en cuenta que Gavi todavía sigue recuperándose de su lesión de menisco, el mediocampo más probable sería el formado por Casadó, Olmo y Fermín en el regreso del equipo al Camp Nou.