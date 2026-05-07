Lamine, visita sorpresa en el último entrenamiento del Barça

Lamine Yamal fue la gran sorpresa del último entrenamiento del Barça. El delantero, que continúa recuperándose de una lesión muscular, se acercó a la sesión para saludar a sus compañeros a solo tres días del Clásico en el Spotify Camp Nou.

Lamine bromeó con Flick vestido de calle e incluso llegó a tocar el balón, aunque únicamente de forma anecdótica. El delantero está descartado para los partidos que le quedan al Barça hasta final de temporada, aunque llegará al Mundial si su recuperación avanza sin contratiempos.

El de este jueves ha sido el segundo entrenamiento de la semana para la plantilla, que descansó tanto el lunes como el martes. Una sesión en la que Flick ha podido contar con todos sus efectivos disponibles, a excepción de Lamine.

Una de las principales dudas de cara al partido del domingo es precisamente quién ocupará la banda derecha en el once inicial. Roony ha sido el elegido en los últimos encuentros, pero los buenos minutos de Rashford saliendo desde el banquillo en esa posición le colocan también como una alternativa seria para entrar en el equipo titular.

El inglés participó con normalidad en la última sesión, al igual que Raphinha, que ya entró en la convocatoria del partido ante Osasuna pero no llegó a disputar ni un solo minuto. El brasileño, en principio, apunta de nuevo al banquillo, mientras que Fermín seguiría ocupando la banda izquierda.

Otro futbolista que no se perderá un clásico que puede valer una Liga es Gavi, que habló a los medios del club sobre cómo afrontan el encuentro. "Tenemos que dar el 200%", subrayó. "Veo al equipo "muy bien, mentalizados y concentrados. Hay jugadores que nunca han jugado un Clásico en el Spotify Camp Nou y se vive muy intensamente".

El entrenamiento también contó con la presencia de Christensen, que cada vez está más cerca de poder entrar en una convocatoria. Los jóvenes Xavi Espart y Eder Aller fueron los representantes del Barça Atlètic en una sesión dirigida por Hansi Flick, marcada por la preparación del decisivo duelo del domingo.