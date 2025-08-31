Lamine, el único faro de luz de un Barça gris

Lamine Yamal se volvió a poner la corona (o la chistera de mago, según Luis de la Fuente) ante el Rayo Vallecano. El '10' del Barça es el rey del fútbol mundial, y lo demuestra cada vez que salta al campo. También lo hizo sobre el maltratado césped del estadio de Vallecas, algo que no le impidió convertirlo en su tapete particular sobre el que hacer magia. Pero sus ideas no fueron suficientes para un Barça que se fue de Madrid con solo un punto. A Lamine no le acompañaron en ataque y él solo no pudo romper toda la defensa vallecana.

En el primer gol culé lo hizo todo: la jugada, provocar el penalti y marcarlo. Él se lo guisa y él se lo come. Era su primer gol desde los once metros desde que es jugador del primer equipo del FC Barcelona. Otro hito, y otro motivo, para vestirse de nuevo como el rey de este equipo que ya ha encontrado a un líder destacado, a un verdadero heredero de ese '10' que tanto pesa sobre la zamarra azulgrana. Este domingo fue uno de los pocos faros de luz del conjunto azulgrana junto al salvador Joan Garcia.

En un día en el que el VAR no funcionaba en Madrid por problemas técnicos y de comunicación entre los colegiados de campo y la sala VOR, el penalti de Pep Chavarria a Lamine en el minuto 40 fue muy protestado. Lo cierto es que el extremo del Barça, tras regatear en el área e irse el balón un poco largo, se fue al suelo cuando notó el contacto del lateral del Rayo con su rodilla, y nunca sabremos si Javier Iglesias Villanueva hubiera avisado a Mateo Busquets Ferrer para revisar la acción. El contacto existió y Lamine aprovechó el 'apagón' para ser el más 'pillo' del campo. Ni los cánticos de "tonto, tonto" del feudo vallecano le frenaron. Con temple y calma, engañó a Batalla desde los once metros para batirle a su derecha, raso, con un pase a la red.

Lamine ha renovado hasta 2031 y ya dijo en el acto de su firma que quería adquirir más responsabilidades. En Vallecas demostró que una de ellas será lanzando los penaltis, con permiso de Robert Lewandowski, que se encontraba en ese momento en el banquillo. Con la 'Roja', Lamine ya marcó desde el punto de penalti ante Francia (5-4) en la semifinal de la Nations League el pasado mes de junio, con el que iniciaba su doblete.

El gol de este domingo es su segundo gol oficial de la temporada tras el que ya marcó en la goleada por 0 a 3 en Mallorca. Lamine suma goles y galones con el Barça. Queda por ver si se anima también con las faltas. De seguro que todo ello le ayudará en su carrera por el cercano Balón de Oro y, quién sabe, si también para el 'pichichi' de LaLiga y la Bota de Oro. Está en el camino.